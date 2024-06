El diputado al Congreso de la Unión de México, Gerardo Fernández Noroña llegó a la casa de transición para reunirse con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

A través de un video en la red social X, se le vio llegando al diputado del Partido del Trabajo a la casa de transición de la doctora Claudia Sheinbaum, en la cual no dio declaraciones al respecto, pero posó para ser fotografiado y en la mano traía un libro de Martin Luther King.

#ÚLTIMAHORA | Gerardo Fernández Noroña, llega a la casa de transición para reunirse con Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México pic.twitter.com/z02GITNGYp — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2024

Posteriormente, se tomó fotografías con algunas personas que lo estaban esperando y después ingreso a la privada donde está la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum,

“Quiero cerrar poniendo un ejemplo que, a la vez, es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho del presidente de la República. Está por terminar el mandato del Presidente y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, la compañera Claudia Sheinbaum me convoca a que nos reunamos; a la una de la tarde ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeras y compañeros del movimiento”, comentó en su conferencia de prensa que tuvo esta mañana del 27 de junio.

Además, reiteró que confía en que la reunión con la virtual Presidenta Electa este jueves pueda encontrarse una ruta "para que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que yo no provoqué, es un mensaje ominoso premiar a unos y hacer de lado a compañeros congruentes”.

Por otra parte, en dicha conferencia en el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que no buscará encabezar la Cámara de Senadores y señaló que todo el empantanamiento generado en los últimos días no busca romper con la “unidad de movimiento”.

"Desde este momento, anuncio que no solicitaré encabezar ninguna Comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. A pesar de todo, esta situación no generará, bajo ninguna circunstancia, el que yo rompa la unidad del movimiento", destacó.

De igual forma, expresó que “Si me afilio a Morena dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión, la discusión no son los cargos. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo, el fondo es: la palabra vale o no vale, los acuerdos se cumplen o no se cumplen, los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme, en estos documentos dónde se dice que es para Morena, para qué nos invitaron entonces”.

Asimismo, instó a los integrantes del consejo nacional de Morena a “manifestar su opinión sobre este diferendo”, pues señaló que la discrepancia que sostuvo en días pasados no se debe dejar pasar; en ese mismo tenor hizo un llamado a la militancia morenista a expresar su opinión sobre “esta situación que considero profundamente injusta”.

