FGE-Sinaloa desmiente a El Mayo: muestra video de ataque a Cuén

Aunque anunció que la Fiscalía General de la República atraerá la investigación por el asesinato del diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo público un video en el que se observa el momento del ataque contra el político.

En conferencia de prensa, la titular de la FGE, Sara Bruna Quiñonez Estrada, mostró el material captado por una cámara de seguridad de una gasolinera al norte de Culiacán, a la cual llega una camioneta blanca a las 21:56 horas del 25 de julio.

Un minuto más tarde, aparece una motocicleta con dos hombres a bordo, uno de los cuales baja, abre la puerta del copiloto y dispara, luego vuelve a subir a la unidad para huir de la escena. Tras ello, la camioneta arranca aún con la manguera pegada a la unidad.

En la carta que difundió el fin de semana Ismael El Mayo Zambada, dijo que aseguró que el día en que fue detenido se iba a reunir con el gobernador, Rubén Rocha, y el exrector Cuén Ojeda para “resolver diferencias políticas, y que el exrector de la UAS fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”.

No obstante, la fiscal señaló que la hipótesis sobre la muerte del exrector de la UAS en un intento de robo a vehículo continúa, misma que se sostiene gracias al testimonio de Fausto Corrales, y que no riñe con los resultados de la necropsia ni con la evaluación realizada por la médica urgenciologa que determinó que la víctima llegó sin signos vitales al hospital, y pese a que se intentó hacer reanimación, no respondió, por lo que pudo haber fallecido en el traslado.

En lo que se refiere a la presunta participación de un elemento de Policía de Investigación como parte de la guardia personal del presunto líder delincuencial, se informa que sí existe un agente activo de investigación con el nombre señalado

Sara Quiñones, Fiscal de Sinaloa

Quiñonez Estrada señaló que derivado de la información que surgió el fin de semana con la difusión de la carta de Zambada, será necesario que el testigo vuelva a rendir su declaración.

“Consideramos necesario citar nuevamente al testigo a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez para que ampliara su declaración, toda vez que también se dicen en los medios que el personaje autor de cierta misiva ubica al maestro Cuén Ojeda en Huertos del Pedregal y dice que estaba acompañado de su asistente, que nosotros nos da la idea de que pudo ser el testigo de referencia, y entonces no se quedó sólo en Condado de San Francisco, como él lo dijo inicialmente”, expuso.

Indicó que este lunes había recibido una solicitud de atracción por parte de la FGR para atraer la investigación sobre el homicidio del exrector, y que ya están en ese proceso de entrega de documentación. Como el testigo estaba citado para el próximo miércoles, este citatorio queda sin efecto, pues ahora se tendrá que presentar ante el órgano federal para rendir su declaración.

Manifestó que se solicitó al juez acceder al registro telefónico de Cuén Díaz lo cual es un proceso que tardó, pero ya está en análisis lo cual también será parte de las actuaciones que se entreguen a la FGR.

Aseguró que se realizarán acciones para asegurar que más agentes de su corporación no estén involucrados con el crimen organizado, como fue el caso del policía de investigación José Rosario Heras López.

En cuanto a la búsqueda de esta persona, quien fue reportada como desaparecida por su hermana dijo que al atraer el caso la FGR, esta será quien realice su búsqueda.