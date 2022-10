"No cometió algún delito electoral", consideran

Fisel no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador; "no hay nada más que investigar", señala defensa Tras la difusión del video donde se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó que el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador no cometió algún delito