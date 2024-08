La FGR liga salida de Ovidio a caso Zambada; en Sinaloa se eleva tensión

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó el caso del “presunto secuestro” de Ismael El Mayo Zambada con la excarcelación de Ovidio Guzmán López en Estados Unidos, de quien hasta el momento, enfatizó, no se tiene información de su ubicación y estatus legal en ese país.

Además, la dependencia federal procederá de inmediato a citar a los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía de Sinaloa, incluyendo a policías y peritos, que hayan intervenido en las diligencias en el caso del homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén, luego de que en días pasados la FGR detectó irregularidades en los análisis y posterior autopsia.

De esta manera, tras las inconsistencias, la autoridad federal citará a comparecer a la exfiscal Sara Bruna Quiñonez, quien encabezó las investigaciones.

En dichas irregularidades, se constató que no se escucharon disparos en la gasolinera donde supuestamente fue ultimado el también exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS), y los videos no permiten confirmar que la persona “asaltada” en el lugar era Melesio Cuén, no se procesó el lugar de los hechos y los peritajes no fueron los adecuados.

La dependencia federal explicó, a través de un comunicado de prensa, que, en la investigación que se sigue del caso obtuvo datos probatorios de una secuencia cronológica, la cual se inicia con la excarcelación de Ovidio Guzmán de una prisión de alta seguridad del sistema carcelario estadounidense, en fecha 23 de julio del 2024, dos días antes del “presunto secuestro” de Ismael Zambada.

Fachada del inmueble donde presuntamente fue privado de la libertad El Mayo. Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, tras el supuesto secuestro de El Mayo Zambada, el 9 de agosto pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó públicamente que este líder del Cártel de Sinaloa había sido llevado a Estados Unidos contra su voluntad.

Un día después, el abogado de Zambada comentó que fue secuestrado, y dio diversas versiones de cómo fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán —a quien FGR le ha girado orden de aprehensión por traición a la patria, tras entregar al capo a autoridades de Estados Unidos—, para ser mediador en una supuesta reunión entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, al tiempo que fue emboscado y subido a un avión con destino al vecino del norte.

Mientras que el 16 de agosto, el fiscal general de ese país manifestó que Guzmán López, también líder del Cártel de Sinaloa, propuso diversas situaciones para entregarse a esas autoridades.

La FGR señaló que, como consecuencia de lo expuesto, la vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio Guzmán; la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael Zambada; la violencia con la que se llevó a cabo el mismo, así como las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro, son materia fundamental de la investigación de esta institución, por los delitos cometidos en México.

Imagen aérea de la casa asegurada por la FGR. Foto: Cuartoscuro

Respecto a la aeronave que trasladó a los dos capos de Sinaloa a Estados Unidos, señaló que la matrícula y serie (N287KA-BB1137) son falsas y se encontraban superpuestas, luego de un análisis de las autoridades mexicanas en territorio estadounidense.

La aeronave fue trasladada en el 2019 a Colombia, donde la dieron de alta con una matrícula; luego, en el 2021, la llevaron a Estados Unidos, para nuevamente registrarla con otra, la cual tampoco coincide.

De esta manera, la FGR exigió información acerca del piloto del avión, y que fue autorizado para aterrizar en Estados Unidos, a diversas instituciones de ese país, la cual hasta el momento no ha sido enviada.

“La dependencia federal seguirá pidiendo los datos que ayuden a esclarecer el caso de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán López y Héctor Melesio Cuén, para llegar a la verdad”, estableció.

Gráfico

Día de narcobloqueos y balaceras en Culiacán

Múltiples narcobloqueos y enfrentamientos entre elementos de las fuerzas federales y personas civiles armadas, así como quema de vehículos, se registraron la tarde de este jueves en Culiacán, Sinaloa, ante los cuales el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, tardó cuatro horas en alertar a la población.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse en calma mientras sucedían los acontecimientos, pues aseguró que las autoridades competentes se harían cargo de la situación.

De acuerdo a la dependencia, los hechos de violencia comenzaron cuando personal militar sufrió una agresión armada en el ejido Peñasco, por lo que de inmediato comenzó a recabar información sobre los hechos para enviar apoyo.

Además, explicó que hubo bloqueos con vehículos en el Limón de los Ramos, sobre la carretera México 15. “Usen responsablemente el 911 y eviten reenviar información falsa o hechos anteriores para evitar desinformación”, dijo en sus redes sociales.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aseguró que, derivado de acciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno federal en la sindicatura de Jesús María, al norte del municipio se registraron hechos de inseguridad focalizados.

“Hacemos un llamado a la población a conservar la calma y mantenerse atentos a los reportes oficiales de las autoridades de Gobierno”, dijo.

No obstante la situación de violencia, el gobernador Rocha Moya pidió a la gente mantenerse en calma mientras la emergencia era contenida, cuatro horas después de iniciados los hechos.

Elementos federales resguardan uno de los puntos de los ataques. Foto: Cuartoscuro

Mientras los narcobloqueos se llevaban a cabo, el mandatario estatal viajaba a la Ciudad de México acompañado de su gabinete de salud, debido a que este viernes tiene agendada una reunión con autoridades federales. Por la mañana, fue entrevistado sobre la inseguridad en el estado y mencionó que ésta había mejorado.

“Recién hemos pasado del número 14 en materia de seguridad, pues se sacó a Culiacán de las ciudades más inseguras y peligrosas. Ésos son logros que se han tenido últimamente y que se deberían considerar en materia de seguridad. Pasamos de delitos de alto impacto del 26 al 27; estamos escalando en Sinaloa a mejores lugares”, comentó.

No obstante sus dichos, la violencia estalló en su estado. La situación comenzó a difundirse a través de redes sociales, luego de que diversos usuarios publicaron videos e imágenes de los bloqueos, que en muchos casos se valieron del uso de los llamados “ponchallantas” para evitar el tránsito vehicular. Los artefactos afectaron a decenas de autos y algunos propietarios decidieron orillarlos y dejarlos.

Dado el pánico de la población, de inmediato comenzaron a cerrarse tiendas, negocios y plazas comerciales.

Reportes locales consignaron que la violencia registrada este jueves se focalizó en la misma zona donde el pasado 5 de enero del 2023 fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Es por esta razón que durante una buena parte de la tarde circuló la versión de que había sido detenido Iván Archivaldo Guzmán, otro de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, pero la especie fue descartada más tarde por las autoridades locales.

En el poblado de Jesús María, aproximadamente a las 15:00 horas, los integrantes de la delincuencia comenzaron a quemar camiones, vehículos particulares y otros de mayor tamaño, como tráileres.

En diversas arterias fueron quemados varios vehículos. Foto: Cuartoscuro

Al conocer la situación, las autoridades escolares de todos los niveles decidieron suspender las clases y enviar a los alumnos a sus hogares, dando aviso a los padres para que fueran a recogerlos; incluso, muchas personas, al transitar por la región, se toparon con los bloqueos y largas filas de autos buscaron la manera de salir de la zona, para evitar alguna situación de emergencia que les afectara.

Una de las instituciones que suspendió actividades fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la casa de estudios más importante de la entidad.

En algunos videos se mostró a un helicóptero de las Fuerzas Armadas que realizó sobrevuelos en la zona conocida como Paredones, donde también se reportaron enfrentamientos y detonaciones de arma de fuego.

Algunas personas señalaron que se trataba de otro “culiacanazo”, dada la magnitud de violencia, y por ese motivo mencionaron que se resguardarían en sus hogares, muchos de ellos ya adecuados con cuartos de seguridad, para evitar el impacto de las balas.

Pese a ello, algunos habitantes se detuvieron por momentos para grabar y ver los bloqueos, pues en sus trayectos se toparon con camiones incendiados del transporte público (algunos con los cláxones trabados) y camionetas atravesadas en las principales avenidas de Jesús María, que es conocida por ser tierra de Los Chapitos.

En varias partes de la ciudad se pudieron ver desde lejos las columnas de humo, producto de la quema de los vehículos, mientras las sirenas de las autoridades sonaron en todo momento para avisar de la emergencia.