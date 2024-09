La Fiscalía General de la República (FGR) pidió pruebas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre su paradero el pasado 25 de julio, cuando Ismael "El Mayo" Zambada fue "secuestrado" por presuntos gatilleros de Joaquín Guzmán López en Culiacán.

Así lo confirmó el propio Rocha Moya en su conferencia de prensa semanal, durante la que aseguró que si la FGR le pide las pruebas, serán entregadas sin ningún problema.

"Si la Fiscalía me llama, voy. La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve, si me los pide, los doy ", dijo este lunes 2 de septiembre, ante la insistencia de dónde estuvo jueves el 25 de julio cuando se dio la privación ilegal de la libertad de "El Mayo" Zambada.

"Como dijo el Presidente, nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando te lo pida", indicó, tras recordar que ese día se encontraba de vacaciones en Texas con su familia.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Facebook, @RochaMoyaR

puedes leer Está tranquilo Sinaloa, asegura Rocha Moya

Rocha Moya rechaza, otra vez, reunión con "El Mayo"

"Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada, quien diga eso miente", insistió el mandatario morenista.

"El Mayo" Zambada publicó una carta el 10 de agosto desde la cárcel en Estados Unidos en la que afirmó que el día de su captura iba a reunirse con el diputado electo Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado, y con el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la misiva, en la que describe su captura y entrega a las autoridades de Estados Unidos, había sido citado a un encuentro con el gobernador Rubén Rocha y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.

Así es la finca donde habría sido secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Especial

Acudirá a declarar ante la FGR, si es citado

El mandatario estatal informó que acudirá ante la FGR cuando sea citado, y dijo que está a su disposición cuando le requiera información, como ahora que le pide "datos probatorios" sobre su ubicación el 25 de julio pasado.

"El viernes que fui a la reunión (a la Ciudad de México) me preguntaron si iba a declarar a la FGR, me insistieron y les dije que sí, y me preguntaron que cuándo, les respondí: 'cuando me llame la Fiscalía'; o sea, si la Fiscalía me llama, voy.

Asimismo, consideró "poco probable" que la nueva fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, sea llamada a declarar ante la FGR, pues, mencionó, cuando ocurrió la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén ella era vicefiscal de la zona centro, área que no se involucró en el caso.

"Es improbable que la nueva fiscal sea citada en la FGR. El caso no se erradicó en la vicefiscalía general centro, sino en la Fiscalía General", agregó.

cehr