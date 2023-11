FIL de Guadalajara, 'cónclave de la derecha', asegura AMLO; se gasta mucho dinero, acusa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “cónclave de la derecha” la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se tiene una “tendencia conservadora”, por lo cual, dijo, no asiste a ese evento a pesar de las diversas invitaciones que le han hecho.

Durante la conferencia matutina habitual, AMLO destacó que ahí llegan todos los intelectuales orgánicos como Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, y el escritor Francisco Martín Moreno, quien, expresó sarcástico, “debe abarrotar”.

“Nunca he ido porque desde el principio; tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Se invitaba a (José) Saramago y a escritores buenos y progresistas, además como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, son gastos pagados en los mejores hoteles, buenos viáticos.

“Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy”, aseguró AMLO, luego de señalar que Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es libre de no asistir después de que argumentó que por motivos de agenda.

El Jefe del Ejecutivo federal preguntó: ¿quién otro fue de candidato?, mientras los informadores recordaban que se trató del emecista Samuel García.

“Todos tienen derecho de ir, por ejemplo que Paco (Ignacio Taibo 2) es un gran escritor y muy consecuente, siempre va, y no hay problema de eso”, indicó.

En ese sentido, resaltó que el finado Raúl Padilla, fundador de la FIL de Guadalajara, recibió un premio de la monarquía de España. Al mismo tiempo, opinó que en la feria hay desequilibrio, pues asisten más personajes con tendencias conservadoras.

“Somos libres todo el que quiera ir, pero si es importante que se sepa y que hagamos todo lo posible para que no haya simulación. Nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación, el engañar que eran independientes cuando no es cierto”, expresó AMLO.

