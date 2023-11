Xóchitl se lanza contra Claudia por no ir a la FIL

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, lamentó que su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, no haya asistido a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, espacio que, dijo, es muy significativo para ella, porque ahí empezó su camino rumbo al 2024.

“Por ahí hay un dicho que dice: ‘zacatito para el conejo‘ (Sheinbaum) no quiso venir a la Feria Internacional del Libro”, ironizó.

La mañana de ayer, Sheinbaum compartió en sus redes sociales un mensaje en el que argumentó que, por motivo de agenda, no estaría presente el fin de semana en las actividades de la FIL, lo que provocó la reacción de Gálvez Ruiz.

Al participar en un diálogo con la sociedad jalisciense en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño, en Guadalajara, Jalisco, la senadora con licencia también se refirió al precandidato Presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, de quien dijo que quiere presentarse como el candidato de los jóvenes, cuando no lo es.

“Por ahí anda un candidato que usa los tenis ya saben de qué color, que trata de decir que es el candidato de los jóvenes, pero la razón fundamental de estar aquí es por ustedes, porque quiero que tengan un proyecto de vida”, manifestó.

Asimismo, agregó que la única intención del emecista es restarle apoyos a su candidatura: “Un tercer candidato para ambas es una posibilidad de crecimiento y yo voy a estar en lo mío, él está en lo suyo, él está en la agresión, él está en la descalificación y, obviamente, lo trajeron para atacarme a mí, no se va a atrever a atacar a Claudia, se los garantizo”.

Tras prometerle a los asistentes del evento que “me la voy a partir por ustedes”, la política hidalguense lamentó que Sheinbaum Pardo no asistiera a la FIL de Guadalajara: “Yo creo que hay que venir a los lugares donde te pueden incomodar, pues uno tiene que entrarles a todos lados. Y bueno, pues yo lamento que no esté aquí, pero yo voy a estar”, manifestó.

Gálvez también agradeció el apoyo de los jaliscienses para impulsar sus aspiraciones presidenciales debido a que recordó que, con las declaraciones que hizo en la FIL hace un año sobre los programas sociales y a partir de las cuales después buscó su derecho de réplica ante la Presidencia de la República, comenzó su camino para el 2024.

De igual forma, la precandidata a la Presidencia, sostuvo que también es urgente hacer un cambio en la estrategia de seguridad en el país. “Yo veo un México con mucha sed y hambre de justicia; me recuerdo las palabras de Luis Donaldo Colosio”, señaló.

De igual forma, enfatizó que ya no se puede seguir con la estrategia de abrazos, no balazos, porque consideró que no ha dado resultados, y se refirió al caso de los jóvenes de Lagos de Moreno que desaparecieron. Ante los jaliscienses y entre gritos de respaldo de “¡presidenta, presidenta!”, reiteró que no difundirá la política de odio y división que actualmente se promueve desde el Ejecutivo federal.

Xóchitl Gálvez también pidió a sus seguidores que convenzan a las personas que tienen cerca, que “se la crean” y salgan a las calles. “Necesitamos hacer una activación; nosotros no tenemos los millones que ellos tienen”, expresó.

PAN llama a sumar más organizaciones sociales

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que “seguiremos sumando y convocando a todos aquellos que se oponen a este hiperpresidencialismo regresivo, autoritario y antidemocrático que representan al Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena; requerimos incluir a nuevos sectores sociales y políticos para lograr el cambio positivo que México necesita”.

Dijo que “para poder corregir el rumbo y lograr el cambio positivo que México necesita”, hacía un llamado “a seguir sumando más organizaciones sociales y políticas a nuestra coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza Xóchitl Gálvez”.

Asimismo, auntó que el desafío al que se enfrenta hoy en día la oposición no es sólo al de ganar elecciones o tener más poder en el país, sino al de recuperar lo que el Gobierno actual destruyó a capricho de una persona, además de garantizar instituciones sólidas, transparencia, rendición de cuentas, un sistema de salud fuerte, educación de calidad y una economía que genere empleos mejor pagados.

“Nuestro reto, no es solo ganar una elección, nosotros queremos corregir el rumbo de México, reconstruir los programas, fondos y apoyos que han destruido, que tenían por objeto impulsar a diversos sectores de la sociedad; pacificar al país ante la creciente violencia e inseguridad; reducir la pobreza extrema incrementada en este sexenio; garantizar la salud pública y el abasto de medicamentos destrozados al desaparecer el Seguro Popular, así como garantizar la libertad, democracia y los contrapesos institucionales”, señaló.

“Es hora de acabar con las extorsiones, los homicidios, feminicidios, atentados, secuestros y robos”, expresó.

Por ello, señaló, “el reto más urgente será romper con el pacto de los abrazos a los criminales que tiene el actual régimen, provocando que, con total impunidad, se extiendan y delincan por todo el territorio nacional”, dijo.

Además, sostuvo que Xóchitl Gálvez “no tiene cola que le pisen” y representa la única precandidatura honesta.