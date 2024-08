Caso Corral: Fiscalía de Chihuahua acusa rescate a la brava, inusual, increíble e inadmisible

El Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México fue quien evitó la detención del exgobernador Javier Corral anoche en un restaurante de la Capital, “me parece que es una cortina de humo", expresó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana de Radio Fórmula, el funcionario expresó que esta es una situación inusual, hablo de una obstrucción de la justicia.

“Me parece que es una cortina de humo para desviar el fondo, aquí hay un claro delito: una desviación de 98 millones de pesos que se le pagaron a un particular, a un privado, para supuestamente restructurar una deuda cuando no había necesidad de hacerlo y además no hay ni siquiera entregables”, explicó.

El Fiscal aseguró que hicieron todo el protocolo en tiempo y forma para realizar la detención y dijo que la FGJCDMX había aprobado la colaboración en el proceso. Explicó que la misma Fiscalía capitalina les dio luz verde para proceder con la detención.

Calificó la situación como un hecho inadmisible “Están obstruyendo al justicia, lo rescataron ‘a la brava’, es algo inusual, increíble, inadmisible”.

Ante esto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social 'X' "En CDMX la ⁦@fachCUU

⁩ ejecutó orden de aprehensión en contra del ExGobernador JCJ por la probable comisión de un delito de corrupción, para lo cual se autorizó por parte de la ⁦@FiscaliaCDMX la colaboración necesaria. De forma inusual, se está obstaculizando la misma"

En CDMX la ⁦@fachCUU⁩ ejecutó orden de aprehensión en contra del ExGobernador JCJ por la probable comisión de un delito de corrupción, para lo cual se autorizó por parte de la ⁦@FiscaliaCDMX⁩ la colaboración necesaria. De forma inusual, se está obstaculizando la misma pic.twitter.com/ObTmExpPHW — Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (@fachCUU) August 15, 2024

Intento de detención

Javier Corral es acusado de corrupción y peculado, el exgobernador de Chihuahua, por lo que la noche de ayer agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentaron en el restaurante Gin Gin, donde cenaba Corral. Ahí, tras identificarse, le mostraron la orden de aprehensión en su contra, librada el 9 de agosto pasado, dentro de la causa penal 3050/2024.

Sin embargo la FGJ de la Ciudad de México evitó la detención del exmandatario estatal, mientras se encontraba en un restaurante localizado en la colonia Roma; al lugar se presentó Ulises Lara, encargado de despacho en la fiscalía capitalina, quien indicó que no iban a colaborar con las autoridades de Chihuahua.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT