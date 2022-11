En referencia a declaraciones de Citlalli Hernández

"No formo parte del coro incondicional de AMLO, pero no lo he traicionado", afirma Ricardo Monreal Monreal confía en que no se profundicen las diferencias entre los militantes y los dirigentes de Morena; dijo que en su calidad de senador de la República busca que la Cámara alta funcione como un órgano autónomo y de contrapeso