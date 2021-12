Se fractura Morena en Durango por candidatura

El senador de Morena, José Ramón Enríquez, aseguró que él fue el ganador de las encuestas para ser el candidato de la 4T a la gubernatura de Durango en 2022 y aseguró que tiene documentos que demuestran que el partido eligió a Marina Vitela como candidata oficial antes de que concluyera la consulta, lo que, dijo, provocará una fractura en esa entidad.

“Está muy claro que hay una incongruencia entre lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hace en el partido de Morena, se perdió la confianza, y es peligrosísimo para el proceso del 2024, porque ya no sabemos si se van a respetar las encuestas; no se respetan las reglas, en Morena no se respeta la voluntad del pueblo”, expresó el senador en conferencia de prensa.

Por esta razón, Enríquez recordó que el 26 de diciembre presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contra de la designación de Vitela, porque “son tiempos de definiciones, se tiene que corregir las decisiones y ahora sí, a ver quién va a amarrar al tigre en Durango…”, advirtió.

La Razón solicitó entrevista con el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, pero la respuesta de su oficina fue que por el momento no iba a contestar a los señalamientos del senador Enríquez, ni tampoco iba a dar entrevistas sobre el tema.

El morenista inconforme adelantó que el próximo lunes partirá una marcha-caravana desde la capital duranguense con rumbo a la Ciudad de México para ir a distintos puntos por definir como la sede nacional de Morena, el Senado y el TEPJF para exigir que se respete el resultado.

“Yo me pregunto, ¿van a preferir perder gubernaturas a rectificar un criterio absurdo, oscuro, opaco?”, amagó.

Está muy claro que hay una incongruencia entre lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hace en el partido de Morena, se perdió la confianza, y es peligrosísimo para el proceso del 2024

José Ramón Enríquez, Senador de Morena

Además, explicó que tomó esta decisión, luego de que el 18 de diciembre, en el sitio web del partido se subieron los nombres de los candidatos que representarán a cada estado en las elecciones de 2022, incluyendo el de Vitela, esto cuando el proceso de encuesta aún estaba abierto para recibir la opinión de los encuestados.

“No hay crimen perfecto, vamos a presentarles el registro de la fecha del día 18 y ayer que presentamos la impugnación, pues resulta que ya la bajaron de la página, pero siempre hay compañeros militantes muy atentos que se dan cuenta, por eso tenemos por escrito la prueba donde ya estaba signado el candidato con fecha y firmas antes de que el proceso de consulta terminara”, señaló Enriquez.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el legislador entregó copias de hojas membretadas que incluían los nombres de los dirigentes de Morena, en las que consta que el 18 ya aparecía Marina Vitela como candidata al gobierno de Durango.

“No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido. Prefieren perder una gubernatura bajo un criterio absurdo, oscuro y opaco”, señaló al tiempo de advertir: “Es un aviso para la carrera presidencial”.

También presentó los resultados de la encuesta que se realizaron en la entidad para designar al candidato, en las que aseguró, está claro que él fue elegido por el pueblo para ser el aspirante a gobernador y no Vitela, quien de acuerdo con la consulta quedó en tercer lugar.

El senador insistió en que el criterio de paridad de género por el que fue seleccionada la expresidenta municipal de Gómez Palacio, se obtuvo de “manera oscura”.

“El criterio no beneficia a las mujeres, no hay manera que aspirantes con posibilidades de ganar aceptaran ese criterio absurdo, no queremos candidatas, queremos gobernadoras. se les manda al sacrificio donde Morena tiene posibilidades de triunfo”, indicó.