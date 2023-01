"Muy fragmentado", señala Mexicanos Primero sobre "Taller Intensivo" para profesores

Tras las quejas de los profesores que tomaron el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes quienes dijeron que fue muy corto para conocer los cambios, además de que los materiales tienen errores gramaticales, la organización Mexicanos Primero aseguró que forma parte de un proceso que está “muy fragmentado, muy desorganizado” por “las prisas políticas” las cuales afectan el marco curricular.

En entrevista con La Razón, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, indicó que el problema más allá de lo desorganizado y apresurado que tiene esta jornada de formación intensiva es que está “plagado de estas situaciones típicas de la Secretaria de Educación Pública de presentar información pocos días antes, de apresurar los tiempos".

Y agregó: “Como ellos le dicen (Taller Intensivo) que desde el nombre refleja una intencionalidad, no lo cubre porque no estamos hablando de un curso o de una capacitación ni de formación, dentro del lenguaje de los maestros ellos declaran que no es un proceso de formación”.

Leo