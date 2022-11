En G20, Ebrard expone su preocupación por ataques

El Gobierno de México está preocupado por los ataques con misiles en contra de Ucrania, sobre todo porque la población civil ha resultado afectada, manifestó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al participar en el segundo y último día de trabajos del Grupo de las 20 economías más importantes del mundo (G20).

“También suscribimos el llamado imperativo al cese de la guerra y reiteramos nuestra preocupación por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania”, expuso al inicio de su participación.

El canciller destacó que durante el encuentro se alcanzó la primera declaración consensuada sobre el conflicto en el este de Europa.

“Concluyó el G20 en Indonesia. Se logró, a pesar de la difícil situación Rusia-Ucrania, la primera declaración consensuada sobre el conflicto con la participación de todos los países. México jugó un papel relevante para ello. Se escuchó nuestro planteamiento”, escribió en su cuenta de Twitter el titular de Relaciones Exteriores.

Durante esta jornada del G20 se abordó el tema de la “Transformación Digital”, en la que México se pronunció porque el desarrollo en la materia incluya a todos los habitantes del planeta.

“Primero, el tema de la inclusión. Tenemos una brecha muy grande en el acceso digital, no sólo acceso a las redes sino analfabetismo también. Se estima que el 34 por ciento no tiene acceso a línea en toda la población mundial, 34 por ciento, son millones y millones en desventaja; y, además, un 44 por ciento no tienen habilidades mínimas para conectarse a la red”, advirtió Ebrard Casaubón.

Añadió que la inseguridad cibernética es una preocupación constante de los ciudadanos que requiere respuestas por parte de sus autoridades.

“Valdría mucho la pena que hiciéramos un esfuerzo de coordinar nuestras regulaciones para proteger la seguridad en el sentido amplio y también la seguridad de las y los ciudadanos respecto al alcance de la vigilancia de datos, sería una gran aportación del G20 me parece”, consideró el canciller.