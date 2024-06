Gabinete: agrada apuesta de Claudia a continuidad con perfiles profesionales

Los primeros seis puestos de lo que será el siguiente gabinete fueron presentados ayer por la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien definió a sus próximos acompañantes en el Gobierno como “mujeres y hombres de primera” y con los que apuesta a la experiencia, con cuadros probados, enmarcando además que serán prioritarios en su mandato la economía, la ciencia, la sustentabilidad y las relaciones con el mundo.

El Museo Interactivo de Economía (MIDE) fue la sede del anuncio hasta donde acudió acompañada por el excanciller y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubon; el exrepresentante de México ante la ONU y hoy su coordinador del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente; la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

También la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; la extitular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina, Rosaura Ruiz, y el exrepresentante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Julio Berdegué.

El primer cargo anunciado, por ser considerado por la próxima mandataria como “la mejor persona para que nos apoye”, fue el de Ebrard Casaubon como secretario de Economía.

Tendrá sobre sus hombros crear las condiciones para que el sexenio cumpla con el plan de prosperidad compartida que Sheinbaum Pardo cargó como bandera en la campaña y a la que, aseguró, le dedicará todo empeño, dedicación, compromiso para sortear “esas aguas procelosas” y encarar a un mundo que describió “más proteccionista y más inestable”.

“Una prosperidad compartida, esa es la tarea que tenemos por delante. Doctora, estaremos al 100 por ciento para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México…Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”, dijo.

En un doble anuncio, Sheinbaum Pardo presentó a Rosaura Ruiz como titular de una nueva dependencia: la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI), y que significará elevar de rango al actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

Ruiz Gutiérrez es doctora en Biología, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, que ahora tendrá como una de las tareas principales el proyecto de las Universidades Nacionales Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

La titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la ocupará Juan Ramón de la Fuente, cirujano con residencia en psiquiatría, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresidente de la ONUSIDA y de la Academia Mexicana de Ciencias.

El exrector de la máxima casa de estudios dijo estar preparado para el cargo ante la agenda “tupida” que enfrentará, con la cual se comprometió a no fallar en el ámbito internacional para un Gobierno que sabrá estar “a la altura de las circunstancias”.

“Tenemos una política exterior sustentada en principios muy claros y eso nos permite tener relaciones con todos los países y que muchos nos vean como un puente que puede hablar con tirios y troyanos”, declaró.

La actual canciller Alicia Bárcena se mantendrá en el Gobierno, pero será al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo para el cual se respalda en su formación en biología, en haber sido coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

“Este traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Semarnat es muy importante, porque hoy los grandes desafíos globales están en el cambio climático, en la biodiversidad, en el uso del agua…hay una enorme labor que debemos hacer en la restauración del medio ambiente y además es una tarea intergeneracional”, declaró.

Para encabezar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se designó a Julio Berdegué, cargo al que llega con maestría en ciencias de agronomía y haber sido presidente de la junta directiva del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo.

Por último, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy será la próxima consejera jurídica de la Presidencia y a quien Claudia Sheinbaum se refirió como “quizá la mejor fiscal que haya habido en nuestro país”.

“Tenemos claro que hay un mandato del pueblo de México y que no vamos a traicionar ese mandato. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo; son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años”, dijo Sheinbaum Pardo, quien adelantó que el siguiente jueves anunciará a otros seis integrantes de su gabinete, igualmente tres mujeres y tres hombres.

Elegidos por Claudia dejan ver sus asuntos prioritarios

Para sacar a flote el plan de prosperidad compartida desde la Secretaría de Economía, como se le encomendó, el excanciller planteó que uno los primeros asuntos prioritarios que deberá resolver será la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ocurrirá en el 2026. “Vivimos en un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable y la encomienda es entonces sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito”, aseguró. A esto sumó el trabajo para modernizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se cruza con los procesos electorales en aquella región. También destacó, como la segunda tarea más importante, la atracción de inversión extranjera para México, por medio de una “actividad proactiva, insistente” y una “inteligencia económica” como la que, refirió, se hizo con Tesla, así como aprovechar el nearshoring y fomentar el crecimiento de las empresas.

Además del reto de encabezar una nueva dependencia, la próxima titular de la proyectada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación también tendrá la tarea de concretar uno de los ejes educativos que Claudia Sheinbaum enfatizó en campaña: la ampliación de la oferta educativa pública. Bajo su responsabilidad estará la expansión nacional del proyecto de las universidades Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Debido a que esta secretaría representará una elevación de rango para el actual Conahcyt, dijo estar próxima a revisar la reestructuración que el cambio implicará. “Lo que se modifica es Conahcyt, que se convertirá en Secretaría, con un trabajo que va a ser transversal”, declaró. Estimó que con este cambio se dará un lugar a la ciencia que propiciará un trabajo transversal para involucrar a las demás dependencias. “Ella (Sheinbaum) es una científica que siempre ha tomado decisiones con base en evidencias, conocimiento, no sólo científico sino también filosófico, tecnológico; es fundamental para la toma de decisiones políticas”, declaró.

El exrepresentante de México ante la ONU y que ahora dirigirá la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la prioridad de su labor tendrá dos ejes: las relaciones diplomáticas con otros países y la protección de los derechos de los paisanos. En el primer asunto, sostuvo que se procurará el prestigio internacional de México como un “país mediador”. Ante los conflictos que se gestaron entre otros países, reafirmó que se mantendrá la misma postura que reflejó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; es decir, la de “un país pacifista, que cree en la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados y en la resolución pacífica”. Sobre el segundo punto, sostuvo que se prestará atención a los derechos y necesidades de los connacionales en Estados Unidos y otras partes del mundo. “Vamos a honrar tradiciones, pero también ahora afrontar los nuevos retos de manera muy importante”, declaró el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la canciller y próxima titular de Medio Ambiente, el ojo deberá ponerse en la atención a la crisis hídrica. A su vez, la administración del agua se encuentra entre dilemas, a los cuales se suman otros problemas por atender, como la deforestación, los incendios forestales, la destrucción y la contaminación, los cuales subrayó que se deben combatir. “Hay una enorme labor que debemos hacer en la restauración del medio ambiente y además es una tarea intergeneracional, los jóvenes están confiando en que vamos a entregarles un planeta mejor…yo creo que es esta compatibilización entre desarrollo... lo que dijo la doctora, que me encantó, no es acerca del crecimiento, es acerca de desarrollo, de cómo podemos tener progreso económico y social, pero sin dañar el medio ambiente y los recursos naturales, que es nuestro patrimonio”, dijo. Recalcó que en los próximos años el país deberá avanzar del extractivismo a la sustentabilidad, ya que “los grandes desafíos globales están justamente en el cambio climático, en la biodiversidad y en el uso del agua.

Al estar a la cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), tendrá como misión principal el desarrollo agrícola, con énfasis en la preservación del maíz, dada su importancia económica, alimentaria y sanitaria. “La doctora ha sido clarísima en que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico y de que no queremos la importación de maíz transgénico para el consumo humano”, recalcó, en entrevista. Manifestó su respaldo a la decisión del Presidente de la República de postergar la entrada en vigor del decreto para prohibir en su totalidad el uso del glifosato, en tanto no exista una alternativa para sustituirlo. “El día que dicha alternativa pueda existir, en ese momento podría entrar en vigor ese decreto”, comentó. Para él, México tiene que hacer un mayor esfuerzo para ponerse a la altura del desafío que representan la sequía, las inundaciones y las olas de calor. “Si no hacemos esta transción en la época de cambio climático, la agricultura estará en serveros problemas”, advirtió.

La exfiscal de la Ciudad de México seguirá cerca de Claudia Sheinbaum, pero ahora desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. Aunque a su salida del Museo Interactivo de Economía, donde fue presentada, no hizo declaraciones, en redes sociales dijo sentirse contenta por el nombramiento en el gabinete, lo que calificó como una “gran responsabilidad”. Opinó que uno de los retos es que al representar al Gobierno federal se deberá contar con “abogados de primera”, que demostrarán ser “mejores” que los privados y que cuenten con una preparación técnica y con un sentido social, y que tengan en mente que el derecho “sirve” para la gobernanza, convivencia, la armonía en la sociedad. “En el caso específico de la titular de la Consejería Jurídica es ser abogada de la Presidenta, así que estaremos muy atentos y espero que, a partir de las facultades de la Consejería, podamos levantar mucho más el nivel, el compromiso e importancia de todos los jurídicos de las dependencias. Vamos a aplicar el Derecho defendiendo los intereses del Gobierno y la representación de la Presidenta”, dijo.

Saludan designaciones políticos y académicos

La clase política en México celebró los primeros nombramientos que hizo la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al designar a seis miembros de su gabinete, pues aseguraron que entienden lo que necesita el país. En tanto, el sector académico también reconoció su trayectoria.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de senadores de Morena, dijo que la futura mandataria de México, “tiene plena claridad sobre el rumbo que México necesita; así lo confirman los primeros nombramientos que surgen para integrar su gabinete de gobierno. Excelentes decisiones”.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, la morenista Ana Lilia Rivera, reconoció que los seis nombramientos “le dan certidumbre a nuestro país de que vamos a tener un gabinete profesional, profundamente comprometido con el pueblo de México”.

Opinó en entrevista, que las personas designadas son personajes que tienen una carrera, una experiencia y un compromiso real. Ejemplificó que en el caso de Ebrard, “estará dando en estos momentos de incertidumbre, certidumbre de que vamos a continuar en un proyecto internacional de una economía que se sigue fortaleciendo y que se sigue incorporando en las grandes economías del mundo”.

Martha Delgado, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, felicitó “con entusiasmo” a Marcelo Ebrard, por su nombramiento como próximo secretario de Economía del próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum: “como siempre lo ha hecho, será una garantía de éxito para México”.

De igual manera, el diputado federal de Morena y coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, dijo estar convencido de que contribuirán a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación con amor y lealtad a México.

Quien fuera secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rafael Pacchiano, celebró el nombramiento de Alicia Bárcena al frente de esa dependencia, pues aseguró que “la política ambiental de México no podría estar en mejores manos”.

Otros gobernadores del país, como Delfina Gómez, del Estado de México; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, o Sergio Salomón, de Puebla, se sumaron a las muestras de satisfacción por los primeros seis nombramientos del próximo gabinete.

También se sumó a las felicitaciones el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en su cuenta de X escribió: “Espero colaborar con cada una y uno de ustedes en nuestras metas compartidas en beneficio de nuestros naciones”.

DESTACAN EQUIDAD. Del lado académico, Édgar Ortiz Arellano, especialista en política de la UNAM, dijo que tener peso político en Morena y afinidad con la 4T fueron los elementos clave para que Claudia Sheinbaum “tejiera su gabinete”.

“La mayoría de los presidentes electos siempre dan algunas pistas desde la campaña electoral de quiénes estarían sumándose; en este caso, fue fundamental que los electos fueran afines a la 4T y a Morena. La repetición de perfiles que acompañaron al actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, son ahora claves en el nuevo Gobierno”.

Asimismo, destacó que la presencia de mujeres en puestos estratégicps de seguridad otorga “equidad y confianza en estos temas que son tan importantes para el país; algunos perfiles están repitiendo enmiendas al ocupar puestos de relevancia; sin embargo, lo hacen desde otras trincheras. Habrá que ver cómo va evolucionando el gabinete”, dijo.

Por su parte, Arturo Espinoza Silis, analista político de Laboratorio Electoral, consideró que se trata de “un gabinete con perfiles serios y con experiencia y otros que parecen atender más a lealtades e imposiciones. Así hasta ahora”.

Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, señaló sobre el nombramiento de Rosaura Ruiz para la nueva Secretaría de Ciencia que será difícil que su desempeño sea “peor” que el de la titular de Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, pues “habría que esforzarse para ser más mala que ella. Pero quién sabe”.

POSTURAS ENCONTRADAS. Por parte de la oposición hubo distintas posiciones. El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, externó su felicitación a los nuevos seis miembros del próximo gabinete: “Estoy seguro que su experiencia, profesionalismo y eficiencia darán frutos en favor de México”.

No obstante, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró en sus redes sociales que el gabinete de Claudia Sheinbaum surge de la ilegitimidad, de una elección de Estado.

“Sus credenciales académicas se opacan por su sumisión frente al autoritarismo, esto es insignificante frente al golpe de Estado que se pretende imponer con la Reforma Judicial”, destacó.

El senador panista Damián Zepeda aseguró que, en lo político, los miembros del próximo gabinete representan inclusión de competidores, como es el caso de Ebrard, y destacó que hay continuidad del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En lo profesional, dijo, que la mayoría tiene credenciales académicas y/o trayectoria, mientras que, en el ámbito político hay un círculo cercano con Ernestina Godoy y De la Fuente.

Verónica Juárez Piña, exdiputada federal del PRD, dijo que es una clara muestra de que la corrupción es premiada en México: “Basta con ver a la exfiscal de la Ciudad de México nombrada ahí con un cargo; México no merece este tipo de personajes al frente del país”.

Peso e IP celebran primer anuncio del gabinete de Sheinbaum

El anuncio de los primeros seis secretarios de Estado por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, fue tomado positivamente por el mercado cambiario y por el sector empresarial mexicanos, quienes celebraron las designaciones, especialmente las realizadas a las Secretarías de Economía (SE), a la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la de Relaciones Exteriores (SRE).

Pasadas las 11:00 hrs., de este jueves, Claudia Sheinbaum informó que Marcelo Ebrard Casaubón será el secretario de Economía durante su administración, Julio Berdegué, fungirá como el titular de la Sader, y Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores, nombramientos que fueron bien recibidos por el mercado cambiario y que permitieron que la moneda nacional se apreciara en su nivel más bajo, los 18.26 pesos por dólar.

Al inicio de la sesión, la moneda nacional comenzaba a cotizar en un nivel 18.37 pesos por billete verde; no obstante, después de las 11:30 horas se apreció a las 18.32 y concluir la jornada en 18.38 pesos por divisa estadounidense, con una apreciación de 0.25 por ciento o cuatro centavos respecto al cierre del miércoles y convirtiéndose en la segunda moneda más apreciada frente al dólar.

“Ebrard queda como secretario de Economía. El mercado lo tomó bien. El tipo de cambio bajó a 18.32 pesos por dólar. Le tocará la renovación del T-MEC en 2026 y aprovechar la oportunidad global del nearshoring”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

La analista señaló que si bien el mercado reaccionó positivamente a los nombramientos, no ha desaparecido la aversión al riesgo sobre México, el cual está relacionado con las reformas al Poder Judicial y al alto déficit fiscal.

“Cabe recordar que Ebrard tendrá la tarea de revisar el T-MEC en 2026, lo que supone un riesgo para México en materia comercial. Asimismo, deberá trabajar para aprovechar la oportunidad del Nearshoring y elevar la inversión extranjera en México, tarea que debería llevar a cabo junto con el Secretario de Relaciones Exteriores”, sostuvo.

CELEBRAN EMPRESARIOS. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máxima cúpula del país reaccionó con beneplácito a las designaciones de este jueves y aseguró que continuará con un diálogo constructivo para construir una relación sustentada en la confianza, la certidumbre y la unidad de todos los mexicanos.

“Quienes integramos al CCE celebramos los nombramientos de Alicia Bárcena, Ernestina Godoy, Rosaura Ruiz, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Julio Berdegué, por formar parte del Gabinete de la Virtual Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

En su cuenta de X (antes Twitter), el CCE señaló que el sector privado habrá de continuar con un diálogo constructivo y franco para construir una relación sustentada en la confianza, la certidumbre y la unidad de todos los mexicanos, en relación con la renegociación del T-MEC, atracción de inversiones, certeza jurídica, inversión en ciencia y tecnología, financiamiento al campo e impulsar una agenda en favor de la sostenibilidad y un uso más consciente de los recursos naturales.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se sumó a las felicitaciones a los nuevos integrantes del gabinete y reconoció sus trayectorias y experiencia de cada uno. En un comunicado, el organismo manifestó su disposición para trabajar de manera cercana y coordinada con ellos en beneficio del desarrollo del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) propuso realizar mesas de trabajo con los nuevos integrantes del gabinete, con la finalidad de analizar propuestas clave del sector.

“Nos sumamos a esta nueva etapa con entusiasmo y compromiso, reafirmando nuestra disposición a colaborar estrechamente con cada uno de ellos. A lo largo de sus diversas trayectorias, hemos trabajado juntos en múltiples proyectos y sabemos que su experiencia y dedicación serán fundamentales para el progreso de México”, manifestó.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) felicitó a los integrantes designados de los que aseguró, confía en su capacidad, profesionalismo y compromiso. “Los industriales del país confiamos en la capacidad, profesionalismo y compromiso de los futuros funcionarios, y estamos listos para continuar con el trabajo conjunto con el gobierno de México a fin alcanzar los objetivos de lograr prosperidad, desarrollo y bienestar”.

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que para el sector empresarial es muy importante que quien esté al frente de la Secretaría de Economía, sea un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las unidades económicas en el país y que necesitan apoyos para continuar generando empleos formales que beneficien a los habitantes de las diferentes regiones del país, así como seguir siendo el motor económico de México.

Aseguró que ven como positivo el nombramiento de Marcelo Ebrard, con quien se han reunido en diversas ocasiones para escuchar sus propuestas y plantearle el Modelo de Desarrollo Inclusivo que han impulsado desde la Confederación.

“Reconocemos la trayectoria y experiencia del futuro Secretario de Economía en el ámbito local y también internacional. Hoy se necesita diálogo, capacidad de negociación y apertura para que las empresas y colaboradores prosperen y para que México siga siendo un socio confiable del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Norteamérica y qué en la futura revisión de este mecanismo de cooperación México se fortalezca y no se vea afectado”, destacaron.

El próximo funcionario dio a conocer a medios de comunicación que entre los retos a los que se enfrentará se encuentra la revisión del T-MEC en 2026, la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México (TLCUEM), en un contexto en el que Europa se enfrentará a elecciones; atracción de inversiones a México de manera más proactiva; una política de desarrollo industrial en México, con la finalidad de aprovechar el nearshoring, así como fomentar y proteger el crecimiento de las empresas, principalmente de las pequeñas.