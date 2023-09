¿Quién ganó la encuesta de Morena?

La noticia que acapara los titulares este miércoles 6 de septiembre tiene que ver directamente con la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), misma que decidirá al o la candidata que representará al partido para las elecciones presidenciales en 2024.

Fue hace 70 días que inició este proceso en el que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña buscaron la simpatía de los militantes.

Marcelo denuncia irregularidades

De acuerdo con lo que anunció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, será a partir de las 17:00 horas del centro de México, cuando se den los resultados de dicha encuesta, misma que ha sido descalificada por el exsecretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard, quien por la tarde pidió que se anulara el conteo de votos.

“Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, decir: ya no tiene remedio Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se ha contado una sola boleta, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto hasta esta hora, nos obligan a decir esto o callar. Entonces tomamos esta decisión, hay que hablar, no está bien, no es así", dijo.

Además, a través de sus redes sociales destacó que su equipo y representación en el conteo de las boletas fue impedido a la fuerza para lograr entrar al WTC de la Ciudad de México.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Luego de las declaraciones de Ebrard, los gobernadores de Morena, lanzaron un comunicado en el que dicen respaldar el proceso interno del partido, “las gobernadoras, gobernadores y el jefe de Gobierno, respaldamos la consulta para el proceso de renovación de nuestro liderazgo nacional”, escribió Alfonso Durazo en redes.