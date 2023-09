‘Esto debe de reponerse, esto no tiene remedio’, afirma Ebrard sobre proceso interno de Morena

Marcelo Ebrard afirmó este miércoles que se debe de reponer el proceso interno de Morena donde se elegiría al candidato de este partido rumbo a las elecciones del 2024.

“Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, decir: ya no tiene remedio Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se ha contado una sola boleta, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto hasta esta hora, nos obligan a decir esto o callar. Entonces tomamos esta decisión, hay que hablar, no está bien, no es así", afirmó Ebrard en rueda de prensa.

En un hotel a unos metros de donde Mario Delgado, presidente nacional de Morena dará a conocer los resultados de la encuesta, Marcelo Ebrard instaló su búnker acompañado por su equipo de colaboradores.

“Con quién estoy siendo leal es con Morena. Por eso pedimos boletas y hemos sido el equipo que más ha facilitado y apoyado todo. Esta decisión es antes de conocer el resultado de las boletas. Asumo que ya podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien la encuesta no se está respetando el proceso adecuado.

“Le voy a pedir a Martha (Delgado), que es nuestra especialista y defensora, que les comparta el mismo reporte que yo acabo de mostrar”, sostuvo Ebrard.

Martha Delgado, integrante del equipo de Ebrard, detalló las incidencias encontradas.

Recordó los criterios para anular las urnas, consistentes en pruebas contundentes de que los representantes de los aspirantes eran funcionarios públicos, si el levantamiento se hizo sin la presencia de representantes, si no estaban presentes los representantes de la casa encuestadora, entre otros.

Además, si las urnas no tenían sellos, los sellos estaban violados, si no se validaron las urnas, o si el reporte de algún representante daba cuenta de la ausencia de las personas autorizadas.

“En esa mesa hemos participando desde que se inició esta encuesta el 27 de agosto hasta el día de hoy. En este proceso encontramos una serie de incidencias e irregularidades que el licenciado Ebrard dejó otro escrito con las evidencias anexadas.

“Decidimos acudir al proceso de conteo y al proceso del análisis de la encuesta toda vez que todos los que estamos aquí, tenía gran aceptación la postulación de Marcelo Ebrard. Al día de hoy, a las dos de la tarde, lo único que hicimos fue regresar las urnas válidas y las inválidas y por supuesto de la encuesta maestra, de la encuesta principal de Morena, la cual al cierre del acta tenía una incidencia de 14.4 por ciento de urnas canceladas, 31 urnas canceladas de 236”, sostuvo Delgado.

Destacó que han sido bastante tolerantes y abiertos, pero también rigurosos, ya que fueron un ejército de cientos de personas a dar seguimiento.

“Durante toda la encuesta hicimos muchas concesiones, dimos ideas y pusimos nuestras capacidades en salvar el proceso, pues hay inequidad en los aspirantes y una incapacidad de la comisión de encuestas”, detalló.

Malú Micher, también integrante del equipo de Ebrard, denunció que a pesar de estar acreditada para entrar al WTC no la dejaron pasar.

Al respeto, Marcelo Ebrard calificó a Mario Delgado y a Alfonso Durazo, intengrantes del Consejo Nacional de Morena, como cobardes.

Minutos después, el mismo Ebrard descalificó a través de sus redes sociales esta acción en contra de Malú Micher.

"Información urgente de última hora: impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza", escribió en sus redes sociales.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

