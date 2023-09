Morena cuenta boletas: tensión e incertidumbre sobre cierre terso

Entre barruntos, tensión, críticas y llamados a la defensa de la voluntad ciudadana, Morena contaba anoche las boletas que forman parte de las encuestas para definir este miércoles a la corcholata que asumirá la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y que virtualmente será la candidata o candidato presidencial.

A pocas horas de que cierre hoy el proceso interno de Morena, la tensión subió de nivel después de que Marcelo Ebrard se acuarteló con 400 simpatizantes suyos en un hotel localizado en las inmediaciones del World Trade Center (WTC) —en este último se realiza el conteo— e hizo un llamado a sus simpatizantes a “cuidar el voto popular”, mientras que el dirigente morenista, Mario Delgado, pedía paciencia y minimizaba las incidencias presentadas, las cuales calificó como “hechos menores”.

A este ambiente se sumaron las críticas que simpatizantes de algunos de los aspirantes hicieron a las casas encuestadoras y su denuncia de que es “peor que Morena lo permitiera”.

La tirante jornada comenzó ayer muy temprano, cuando Delgado Carrillo, desde las instalaciones de una empresa de custodia de valores contratada por Morena para resguardar los paquetes con las boletas, indicó que, con 98 por ciento de la aplicación de la encuesta, el partido cerró el levantamiento de la opinión ciudadana para elegir a su representante, y se alistaba para hacer la revisión de la paquetería y el recuento boleta por boleta, que finalmente comenzaría a las 17:00 horas, con una hora de retraso.

El líder partidista dijo que, hasta el corte de las 04:00 horas del martes, habían llegado alrededor de mil 100 de los mil 250 paquetes a la Ciudad de México, los cuales comenzaron a ser enviados al WTC a partir de las 8:00 horas, desde las instalaciones de la empresa de valores.

“Tenemos aquí alrededor de mil 100 paquetes de los mil 250 que esperamos recibir; es decir, durante el día vamos a recibir todavía 150. Cada paquete representa una sección electoral y en cada sección electoral se levantaron 10 cuestionarios”, explicó en su primer mensaje, emitido desde dicha empresa, donde hasta las 20:00 horas de ayer seguirían recibiendo las boletas de las encuestas.

Reconoció que hubo secciones en las que no se pudieron levantar los cuestionarios, “principalmente por razones de seguridad u otras complicaciones logísticas, pero son muy pocas. No son significativas para nuestra muestra”.

Expuso que en la sede del WTC se daría el conteo y ahí mismo están citados los aspirantes este miércoles a las 17:00 horas, cuando se darán a conocer los resultados finales.

En cuanto al procedimiento que se realiza para el conteo de boletas, que, se prevé, culmine hoy a las 16:00 horas, refirió que habría dos etapas. La primera consiste en la “inspección física de todas y cada una (de las boletas). Todos los representantes de los aspirantes van a evaluar cada paquete para ver si tienen las condiciones de integridad y de seguridad que plantearon ellos, y se separarán los que están listos para su conteo y aquellos que requieran una revisión más profunda”.

La segunda fase es el conteo y vaciado de las preferencias, para lo cual se había señalado que no estarían los representantes de las corcholatas, aunque finalmente sí se permitió que estuviera uno por cada aspirante.

Delgado expuso que cuando se hayan capturado todas las papeletas, cada encuestadora procesará sus resultados, que serán entregados a él y al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo: “El conteo final, digamos, la segunda parte, calculamos que empiece a más tardar mañana a la una o dos de la tarde”. Al cierre de esta edición, se comentó que los procesos se desarrollaban rápidamente, por lo que el conteo final podría anticiparse.

También mostró su posición frente a los señalamientos e irregularidades que ha habido a lo largo del levantamiento de la encuesta, y refirió que “a todos se les ha dado respuesta”.

“También, por ejemplo, hay señalamientos de que se levantaron encuestas sin que hubiera la representación de nadie. Bueno, pues eso va a ser evidente a la hora de revisar el acta y de revisar las boletas. Si no viene firmada por ningún representante, bueno, pues es normal que no tengan garantías de la certeza en cómo se levantó ese cuestionario y tendremos unas reglas para determinar si es válido o no cada una de las urnas que se van a abrir”, dijo.

En un mensaje que ofreció por la tarde afuera del WTC, Delgado Carrillo dijo: “Separamos 30 paquetes, porque están mal envueltos; había uno que tenía muchas firmas, todos los que generen duda se van a separar, para que queden todos conformes”.

Antes de que se iniciara el conteo de votos, Marcelo Ebrard demandó que Morena demuestre superioridad ética. Al llegar a un hotel próximo al WTC, donde ya lo esperaban varios simpatizantes, el excanciller dijo: “No puedo hablar, sólo puedo decir que Morena demuestre que tiene superioridad ética sobre los demás”.

En dicho hotel, tuvo una encerrona con su equipo, un día después de que expresó por segunda ocasión su preocupación por el desarrollo del proceso interno de su partido.

Luego de una reunión de cerca de dos horas frente a unos 400 representantes en los estados, Ebrard hizo un llamado a sus simpatizantes a “cuidar la voluntad popular”.

El excanciller hizo saber a los medios de comunicación, a través de un emisario, el mensaje que dio a los 400 representantes, a quienes les recomendó “mantener el orden”.

Minutos después, agradeció en redes sociales a sus simpatizantes, quienes habían recibido al excanciller con gritos de: “¡No estás solo!”, “¡Marcelo, Marcelo!” y “¡presidente, presidente!”, cuando entró al salón del hotel.

“Agradezco profundamente el compromiso de quienes nos han representado en todo el país. Es conmovedor su esfuerzo frente a condiciones muy adversas. Por iniciarse el conteo, nuestro objetivo es defender a carta cabal el voto libre (boletas en encuesta) de la ciudadanía”, enfatizó.

Al conocer de su presencia en las cercanías del WTC, el diputado petista con licencia Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido muy reiterativo en sus críticas en contra de Ebrard, le pidió que “respete” el proceso interno de Morena.

“Es derecho de los aspirantes acudir al WTC; pero hacerlo personalmente respecto a la revisión de las boletas, acredita una enorme desesperación y una desconfianza más que injustificada”, señaló en sus redes.

Más tarde, insistió en que “hay quien cree que haciendo pataletas puede cambiar lo que no hizo entre el 19 de junio y el 27 de agosto”.

Al nerviosismo que provocó la decisiva jornada, se sumaron críticas a las casas encuestadoras. Simpatizantes de Adán Augusto López refirieron que, en el caso de la elegida por Marcelo Ebrard, Mercaei, “no es una encuestadora, sino una empresa de publicidad que ofrece hacerte ganar tu elección”.

En respuesta, simpatizantes del excanciller señalaron que Heliga Consultores, la propuesta por López Hernández, se encuentra desde hace tiempo “sin ninguna experiencia nacional; cinco años tenía sin publicar una sola medición”. En ambos casos, cuestionaron que es inaudito que Morena les permitiera participar en este proceso, que ha causado varios encontronazos.

AMLO, listo para ceder bastón de mando de 4T



Luego de asegurar que no inclinó la balanza a favor de alguna de las corcholatas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará al que resulte ganador de las encuestas de Morena y le entregará el bastón de mando del movimiento de transformación, probablemente el próximo jueves.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente dijo que le gustaría ya cerrar la etapa del cambio de mando en la Cuarta Transformación para que él se dedique a gobernar en el año que le queda para culminar su sexenio.

“Van a dar a conocer el resultado de quien gana la encuesta en el flanco izquierdo, y como ha quedado constancia, yo no he inclinado la balanza; se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta. Creo que ya deben de haber terminado de levantarla y van a contar el día de hoy”, dijo el mandatario.

Subrayó que “yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Como miembro, dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial (…) Y yo me quedo un año gobernando para seguir ayudando al pueblo, consolidar la transformación, terminar obras”.

El mandatario federal refirió que la formalidad en la entrega del bastón de mando tendría que ser el miércoles en la tarde o noche, fuera de Palacio Nacional, porque el viernes temprano viajará a Colombia y Chile, o incluso manifestó que puede realizarse el jueves.

“Yo lo que quiero, es decir: Aquí te entrego este bastón que representa los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante”, comentó.

Precisó que, por tratarse de un tema partidista, el traspaso del bastón de mando debe ser en una sede alterna, por lo cual no descartó la posibilidad de que sea en el restaurante El Mayor, donde se reunió con las seis corcholatas y gobernadores para establecer las reglas del proceso de elección interna.

Sin embargo, el Presidente estableció que también se debe conocer “qué opina quien resulte ganadora o ganador, hombre o mujer, hermana o hermano; a ver qué opina, pero sí me gustaría ya cerrar esa etapa”.

Añadió que será respetuoso del proceso de conteo de las encuestas y la posición de quienes participan. “Ya después me voy a pronunciar. Yo no sé cómo va a ser (la entrega del bastón)”.

Será este miércoles a las 5:00 de la tarde cuando la dirigencia nacional de Morena dé a conocer el resultado de varias encuestas y el nombre del ganador o ganadora de la contienda, ya sea Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal o Manuel Velasco.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue categórico en señalar que en ningún momento influyó en el proceso interno del movimiento de transformación, al asegurar que los tiempos del “dedazo” o del “tapado” quedaron atrás, y ahora será el pueblo quien elija a quien dé continuidad a la 4T.

Reveló en días pasados que sólo sugirió a las seis corcholatas participantes que no realizaran debates entre ellos, ya que habría sido un tema que aprovecharían sus opositores para denostarlos.

FAM abre las puertas a morenistas insatisfechos



El Frente Amplio por México comenzó a saborearse una posible fractura en Morena y le abrió las puertas a quienes queden inconformes con el proceso morenista para designar a su coordinador de la defensa de la Transformación y quieran brincar al bloque opositor.

Sin embargo, no será para buscar cargos, sino para sumar al proyecto, aseguraron PRI, PAN, PRD y organizaciones civiles involucradas en este bloque político.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró en entrevista que ahora que Xóchitl Gálvez fue nombrada responsable de construir el FAM, se tiene que sumar a todos.

Al ser cuestionado sobre si esto incluye a aquellos que no queden satisfechos con el proceso interno de Morena, respondió: “Sin duda, claro. Yo creo que todos son bienvenidos, eso va a pasar, no van a tener la capacidad cuando tomen la decisión con Sheinbaum; los de Marcelo se van a molestar, los de Adán se van a molestar, no los van a apoyar en el 24 y eso también es importante”, declaró.

Moreno Cárdenas apuntó que este “llamado a la suma de una apertura” también incluirá a Movimiento Ciudadano, pues afirmó que la gran mayoría de ese partido se está sumando al proyecto opositor que hoy encabeza la panista Gálvez Ruiz.

Las declaraciones de Moreno Cárdenas fueron ratificadas por el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

En entrevista, aseguró que en el FAM no se hace una invitación a los inconformes que resulten del proceso morenista, pero que sí existe una disposición para dialogar a quienes “el dedo presidencial no los favoreció”.

“Habrá otros que digan: ‘no estoy dispuesto a aceptar esta humillación’, y pues estará abierta la puerta para que nos sentemos a dialogar y a buscar en todo lo posible las sumatorias.

“No hay bola negra para nadie, así que ¡órale!, ¡vénganse! No vamos a recibir lo que sea, vamos a dialogar”, aseguró.

No obstante, dijo que, a título personal, “tratándose de individuos” como el diputado con licencia del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, “hay que reservarse el derecho de admisión”.

En el mismo tenor la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, aseguró que todos aquellos que deseen unirse son bienvenidos, siempre y cuando sea para sumar.

“Primero, hay que cuidar y ser respetuosos con los procesos internos de otros partidos políticos, para que después se platique del tema. Quien quiera llegar al frente es para sumar y, si no, para qué se acercan. Hay un proyecto y quien desee sumarse, de Morena o de otros partidos, o hasta ciudadanos, las puertas del frente están abiertas”, explicó.

Señaló que, a final de cuentas, se pueden sumar a un proceso abierto, pero aclaró que, si lo hacen para buscar candidaturas, “es otro negocio”; pero si lo es para adherirse al proyecto que ya está en marcha, no le ve ningún inconveniente.

De igual manera, el secretario ejecutivo de Unid@s y Sí por México, César Damián Retes, coincidió en que las puertas del FAM están abiertas para todos, aunque aclaró que sólo para aquellos que deseen sumar al proyecto ya definido, y no para los que quieran buscar atajos para llegar a cargos públicos.

“Todos caben, siempre y cuando tengan un propósito constructivo, ya que se debe hacer equipo por México”,señaló.