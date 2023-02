“Con García Luna, Cártel de Sinaloa se expandió”

Con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Cártel de Sinaloa expandió cinco veces su control territorial en México, y además, el exfuncionario administraba los secuestros en el país, denunció Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP).

El mando policiaco en la época en que García Luna estuvo a cargo de la seguridad del país expuso a La Razón que el involucramiento del extitular de la SSP en actividades delictivas fue más grande de lo que suponía, ya que pensó que la corrupción se dio en el sexenio de Felipe Calderón, pero en realidad ocurrió desde antes, en el sexenio de Vicente Fox.

Aseguró que, gracias al exsecretario y su gente, el Cártel de Sinaloa pasó de tener presencia en cuatro estados, a tener control territorial a 21 entidades.

Luego de denunciar el esquema de corrupción de Genaro García Luna en el 2008, a través de dos cartas que envió al entonces presidente Felipe Calderón, Herrera Valles fue víctima de detención arbitraria, tortura y fabricación de culpables, además de ser arrestado sin orden de aprehensión y uso excesivo de la fuerza.

“Y ahora sí nos dimos cuenta de la realidad, que este hombre estaba involucrado desde 2001. Yo lo manifiesto en una de mis cartas, que en el sexenio de Vicente Fox creció el narcomenudeo, homicidios y secuestros, pero incluso él (García Luna) administraba los secuestros en México. Realmente estaba plenamente penetrado en la delincuencia organizada porque ya traía trato directo con los capos de las drogas de diferentes cárteles”, explicó.

“Yo salvé mi vida al denunciarlo, al hacer públicas las denuncias, porque si no salgo a los medios, fácil que me desaparecen, porque tuve un intento de levantamiento en 2008 y una semana antes fui informado por una persona que iba a ser ejecutado. Era más riesgoso asesinarme en esos momentos, pues iba a quedar claro que eran ellos y por eso optaron por usar a Eduardo Medina Mora (exprocurador general de la República) para fincarme responsabilidades penales y mantenerme cuatro años en prisión”, recapituló.

La primera carta que envió al entonces Presidente fue en febrero del 2008, para advertirle de diversas irregularidades operativas, pues pensó que Calderón no tenía conocimiento de lo que sucedía.

Tres meses después, envió una segunda carta y aseguró que no había forma de que Calderón Hinojosa no estuviese enterado de lo que pasaba en el seno de la PFP. Sin embargo, subrayó, el entonces mandatario ignoró las alertas.

Tras estar detenido cuatro años, quedó en libertad con medidas cautelares de seguridad y protección de parte del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob), y hoy funge como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Campeche.

Agregó que aún hay muchos socios del exfuncionario que se encuentran libres y falta que los pongan en el banquillo de los acusados, por lo que reiteró que se debe llevar ante la justicia a la gente que todavía se encuentra en activo y que es socia de García Luna, ya que muchos se beneficiaron del dinero y lo siguen disfrutando.

“Me quitaron la protección, ya que ahora soy servidor en Campeche; consideraron que ya no lo necesitaba, pero el riesgo sigue latente y claro que tengo miedo”, confesó Herrera Valles.

Tras el veredicto del jurado de una Corte de Nueva York, que halló culpable a García Luna el martes pasado por cargos relacionados con narcotráfico, consideró que es justo, “a pesar de que se quisieron minimizar en México las pruebas y las consideraron endebles”, al grado de que se mencionó que quedaría en libertad.

Destacó que, de una lista de 70 testigos, se redujera a 28, ya que consideraron que con esos testimonios era suficiente para convencer al jurado, que a su vez no se le permitía leer los periódicos para no contaminar su criterio, además de que fue gente sin experiencia judicial, lo que consideró como una buena estrategia de la Fiscalía de Estados Unidos, al no saturar con pruebas, sólo las que consideraron necesarias.

En el juicio, la Fiscalía de EU vinculó a García Luna con personas a las que consideró sus colaboradores en la empresa criminal que dirigía, al mencionar nombres como Facundo Rosas, Luis Cárdenas Palomino o Ramón Pequeño, quienes formaron parte de la Policía Federal. Señaló que tenían una estructura corrupta que protegía al Cártel de Sinaloa.

Además, la fiscal Saritha Komatireddy aseguró que el exsecretario fue una pieza clave para la expansión de ese cártel.

A la vez, capos como Sergio Villareal, El Grande, y Jesús El Rey Zambada, dieron a conocer los movimientos, sobornos e infiltraciones que había en esos años de sicarios y narcotraficantes, lo que dejó entrever lo comprometido que se encontraba el aparato de seguridad federal.

Fox presume que en su gobierno bajó la inseguridad

El expresidente Vicente Fox aseguró que el gobierno que más ha generado condiciones de paz, seguridad y combate a la delincuencia es el que él encabezó del año 2000 al 2006.

“El único gobierno que ha brindado seguridad y reducido índices de criminalidad es el de 2000 a 2006”, tuiteó.

Apenas el miércoles, el exmandatario criticó la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal, al señalar que sólo privilegia la estrategia de “abrazos y no balazos” y proteger a los criminales, lo que tiene sumido al país en una ola de violencia.

Fox señaló que con planeación, políticas públicas, operación de control a nivel municipal, estatal y federal se logran índices de criminalidad por debajo de diez por cien mil, y reiteró que así fue en su sexenio.

“Desde que hay medición del índice de criminalidad y homicidios en nuestro país, el sexenio de 2000 a 2006 ha sido con mucho el más bajo de todos”, dijo, lo que, añadió, representa nueve homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que consideró un país seguro, pues en la actualidad hay 30 homicidios por cada 100 mil habitantes.