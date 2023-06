Germán Martínez critica y se descarta de método de la oposición para elegir candidato presidencial

Germán Martínez, senador por Grupo Plural, quien en días pasados manifestó su intención de contender por una candidatura presidencial, criticó el método anunciado por la oposición para elegir al candidato presidencial que participará en los comicios federales de 2024, por lo cual, anunció, “seguiré en la trinchera desde donde me toque” .

A través de un mensaje en redes sociales, y sin mencionar directamente a la alianza Va por México, Martínez Cázares dijo que la oposición está siguiendo un método para elegir candidato presidencial “que ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos”.

Gracias a todas y todos los ciudadanos que apoyan mis aspiraciones y convicciones para ser Presidente.



¡No me rindo!



Seguiré en la trinchera donde me toque, México necesita un gobierno que componga todo el tiradero que deja ⁦⁦@CENMorenaMX⁩



Sen. #GermánMartínez pic.twitter.com/8EXnQClv4Y — @GPPlural (@gpplural) June 25, 2023

“...Y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales de sindicatos con dueño o de padrones partidistas, y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público ni campañas anticipadas, ni dinero sin fiscalización, ni uso de datos personales de mi padrón”, abundó el legislador.

Las declaraciones de Germán Martínez ocurren después de que la alianza Va por México declarara que considerará la participación de la sociedad civil para la elección de su candidato presidencial rumbo a 2024.

Sin embargo, el senador de Grupo Plural agradeció a quienes apoyaron sus “aspiraciones y convicciones para ser presidente”, y dijo que “seguiré en la trinchera donde me toque”.

Por lo anterior, aclaró que “no voy a dejar de luchar por un México mejor; yo insisto que apoyaré a la candidata o candidato que, con solvencia moral encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena”.

