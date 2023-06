Germán Martínez anuncia que también se postulará para una candidatura presidencial.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, anunció que si en la oposición existe una verdadera apertura para las candidaturas sin partido, se postulará para buscar la Presidencia de la República en 2024.

En entrevista radiofónica, dijo que si en el Frente Cívico Nacional realizan un procedimiento de verdadera apertura para los candidatos que no tengan compromisos con fuerzas políticas y sin requisitos inalcanzables, entonces sí se inscribirá.

Sin embargo, cuestionó si los partidos aceptarán un candidato verdaderamente ciudadano o si el proceso no será sólo para que al final terminen levantándole la mano al diputado federal del PAN, Santiago Creel.

Afirmó que si él participa buscará ser un candidato que se convierta en un presidente que devuelva la Jefatura de Estado a la Presidencia, sin preferencias partidistas y sin distingos.

“Un presidente de los ciudadanos, para los ciudadanos y por los ciudadanos, no un presidente de los partidos, para los partidos y en los partidos, de eso ya estamos hasta el copete, hasta el copete con el presidente del copete, (Enrique) Peña Nieto, y con los demás también, la gente no quiere un presidente de un partido, la gente quiere un presidente ciudadano, para todos, sin distingo, que no discrimine por orientación sexual, por preferencia religiosa, por condición económica”, declaró.

El político michoacano sostuvo que su propuesta es ser un presidente sin “agarraderas” ni compromisos con los partidos, porque estos deben quedar representados en el Congreso.

Sin embargo, dijo que su único sostén serán los ciudadanos, “me agarro de los ciudadanos, de las mujeres que andan buscando a sus hijos en las tumbas de los panteones, de los migrantes que viven en Estados Unidos y mantienen a sus madres en Michoacán, en Zacatecas, esas son mis agarraderas, de los trabajadores, de las empresas que quieren mayor participación de utilidades, no voy a agarrarme para mantener privilegios, para mantener privilegios búsquense otro”.

Martínez dijo que incluso puede ser un populista o un tecnócrata, pero no como los que ha habido hasta ahora.

“Un populista eficiente o un tecnócrata decente, no un tecnócrata ladrón, no un populista mentiroso, yo no voy a ofrecer como futuro el pasado del PRIAN, yo no voy a ofrecer como futuro el pasado que necesita autocrítica, yo no voy a ofrecer como pasado que le echa las culpas a Benito Juárez, a (Felipe) Calderón, a no sé quien, el deber en política o se conjuga en primera persona o es mentira”, remarcó.

JVR