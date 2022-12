Gobierno de la CDMX enfrenta una "cloaca de corrupción" por tema inmobiliario: Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se enfrentan a una "cloaca de corrupción", que está asociada a pisos ilegales y contratos con empresas fantasma, pero aclaró que no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político, sino con un asunto penal que generó corrupción.

“Y lo que está haciendo hoy la Fiscalía, es decir, hay cero impunidad a la corrupción; y todo lo que se está investigando deriva en esta circunstancia. Entonces, a mí me parece muy bien que la Fiscalía haya investigado, siga investigando y que no se quiera decir que esto es un asunto que tiene que ver con un asunto político, no, para nada, se llama corrupción”, destacó al término de la reunión ordinaria del Infonavit.

La mandataria capitalina sostuvo que la investigación en contra de políticos del PAN, mostró que no solamente son pisos ilegales con afectaciones inclusive a personas, sino que hay también contratos a empresas fantasma.

En este sentido, dijo que en el periodo de la reconstrucción hubo un escándalo de recursos públicos que supuestamente iban para reconstruir, para demoler y que eran parte de una red de corrupción.

Toda esta investigación de la Fiscalía, ahora muestra que inclusive no solamente hay estos pisos adicionales, sino que hay contratos de más de 250 millones de pesos, que supuestamente iban destinados a demolición de inmuebles, que se contratan y se pagan en menos de dos días a empresas fantasma Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Mencionó que la Fiscalía General de Justicia realiza investigación que deriva en solicitud de órdenes de aprehensión al Tribunal Superior de Justicia, que son otorgadas por un juez.

Sheinbaum Pardo comentó que en un momento tan difícil para tantas familias que perdieron su vivienda, los recursos públicos fueron utilizados para beneficio del bolsillo de una persona o de dos, o de tres, cuando la gente se manifestaba en la calle pidiendo la reposición de su vivienda. “O sea, 250 millones de pesos a empresas fantasma cubiertos por la reconstrucción y demolición de inmuebles, claro que es indignante”, indicó.

RFH.