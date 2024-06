Gobierno se dice listo ante temporada de huracanes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se prepara para la temporada de lluvias y huracanes que se esperan en los próximos meses, ya que se estiman hasta 41 ciclones que se formarán en el Océano Atlántico y el Pacífico en 2024, de los cuales al menos cinco impactarán a nuestro país.

“Ahí va avanzando la recuperación en Acapulco y nos estamos preparando porque viene la temporada de lluvias y huracanes”, indicó, luego de reconocer que el huracán Otis “nos sorprendió” en octubre del año pasado.

Aprovechó para expresar su solidaridad con los habitantes de Chetumal que padecieron hace unos días inundaciones severas, de lo cual “estuvimos pendientes”, participaron las secretarías de la Defensa y Marina, Guardia Nacional. “Hablé con la gobernadora y se ayudó a los damnificados”, agregó.

“Tenemos bastante experiencia en ayudar con la aplicación de planes de auxilio de gente; los planes Plan DN-III y Marina, más todo lo que se ha hecho en protección civil de modo que se auxilia a la población y hay que estar pensando en prevenir”, externó.

La titular del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alejandra Méndez, dijo que “se pronostican de 15 a 18 sistemas con nombre en el Océano Pacífico, de los cuales entre 8 y 9 serían tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categorías 1 o 2, y de 3 a 4 huracanes de nivel entre 3 y 5”.

Al respecto, el mandatario federal recordó que el huracán Otis que golpeó las costas de Acapulco se le dio seguimiento, pero “nos sorprendió”. “Esa noche yo estaba pendiente y mandé un aviso en mi Twitter. Lo que pasa es que cambió la dirección, se pensaba que iba a afectar más hacia Tecpan de Galeana, nunca se pensó en Acapulco, era del tramo de Acapulco a Zihuatanejo, en la Costa Grande, se metió a la bahía de Acapulco”, expuso.

Comentó que ya se cuenta con un método de trabajo y hay mucha organización de Protección Civil en los estados, y resaltó que la coordinadora nacional Laura Velázquez “es de primera, ella coordina todo, y ahora con el anuncio de la temporada de huracanes ya se está trabajando”, insistió.

López Obrador dejó en claro que “lo primero es prevenir; lo segundo es salvar vidas y atender a los damnificados; y lo tercero es la reconstrucción. Ahí, la verdad, los trabajadores son de los mejores del mundo en todo lo que es reconstrucción. Imagínense que en una semana ya se había restablecido la energía eléctrica en Acapulco”, agregó.

Declaró que se trabaja de manera integral, no existe un fondo ni techo de recursos financieros para apoyar a la población en casos de desastres naturales, como antes se tenía el Fonden, que “era un barril sin fondo, era un botín que les servía para todo, lo usaban para las campañas (políticas), se robaban muchísimo dinero, tenían un grupo de proveedores favoritos”.

“Ese fondo tenía un techo financiero, ya no existe el Fonden, ya no existe corrupción y ya no hay techo financiero, es todo lo que se necesite. En Acapulco debemos llevar invertidos 33 mil millones, eso era lo que tenía el fondo para todo un sexenio, solo en el caso de Acapulco”, indicó.

El Presidente informó que este fin de semana se concluirá el pago a los 31 municipios de Oaxaca afectados por el huracán Agatha, durante un evento en Huatulco.