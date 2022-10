Gobierno federal “maquilla” cifras de seguridad a su beneficio: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el Gobierno federal “maquilla” las cifras de seguridad para omitir su responsabilidad, debido a que la realidad del país en torno a la violencia es muy grave y la estrategia de seguridad no ha funcionado.

En entrevista con La Razón, dijo que es claro que hay una farsa y se miente desde el Gobierno federal a la sociedad mexicana, ya que quieren ocular los datos reales, por lo que se inventan una realidad diferente para seguir tratando de manipular a pesar de lo que la gente padece todos los días.

Es una farsa, maquillan las cifras, pues tratan de hacer una realidad que no corresponde al país en el que vivimos. Lo que quieren hacer es seguir manipulando la información real para engañar a la sociedad mexicana

El perredista sostuvo que aunado a ello se ponen bravucones y se les recama en el Senado de la República sobre su estrategia equivocada, pero no acaban por aceptar la realidad que sufren los mexicanos.

Yo he andado por varios estados del país y lo que percibe la gente es totalmente diferente, ya que muchos sostienen que se sienten más inseguros que en anteriores ocasiones. Hoy la gente ya se resguarda más para no salir a ciertas horas, y en ciertas regiones del país, aparte que ya no quieren salir a carreteras