Justifica AMLO ataques contra gobernadores, es para no aburrirnos, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la polémica que ha generado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con algunos gobernadores por que “si no nos aburrimos”, lo único que pidió es que no haya agresiones.

“Es parte de la polémica que debe haber, no sorprendernos por eso, sería muy aburrido que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre. Nada más, la única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate con argumentos”.”, indicó el mandatario.

López Obrador dijo que la gira que realiza el secretario de Gobernación, principalmente por entidades gobernadas por Morena, busca convencer a los Congresos locales de aprobar la modificación constitucional para que las fuerzas armadas participen en la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad pública

“Tengo entendido que ya se está aprobando, de modo que espero que pronto se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor la reforma para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de apoyo de la Defensa Nacional y Marina en tareas de seguridad pública”, señaló al recordar que se requiere que 17 entidades avalen las modificaciones para que adquiera fuerza legal.

Los cambios, insistió, no le gustan a sus opositores y por ello asumen una actitud hipócrita ante el papel de las fuerzas armadas en el nuevo modelo de seguridad pública.

“Hipócrita porque ellos usaron al ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humano, es hipocresía vil. Y ahora muy frescos salen a decir que no quieren la militarización por politiquería, hipocresía”, manifestó.

En este sentido recordó que los secretarios de la Defensa tanto en el sexenio de Felipe Calderón, como de Peña Nieto, solicitaron que se reformara la Constitución para legalizar la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública.

Agregó que ahora que se cuenta con una fuerza de 400 mil elementos castrenses que pueden realizar labores de vigilancia mientras se consolida la Guardia Nacional y no hacerlo es incurrir en “un acto de absoluta irresponsabilidad, los obnubila la politiquería”, sentenció López Obrador.