PAN critica que 4T "arrase" con fondos y vaya por congelados

El PAN en el Senado aseveró que la reforma que prevé proponer Morena a la Ley de Instituciones de Crédito para que se pueda disponer de los 14 mil millones de pesos de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, sólo confirma que el Gobierno “ya no sabe de dónde sacar más dinero”.

El coordinador del blanquiazul en la Cámara alta, Julen Rementería, se refirió a la nota que La Razón destacó en su edición del miércoles sobre el planteamiento que se hizo en la plenaria de la bancada guinda en la Cámara de Diputados.

Señaló que después de que han “arrasado” con recursos de otros apoyos, “ahora resulta que van por los fondos de personas que presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada”.

“Esta medida del fondo lo que deja ver es que el Gobierno está buscando simplemente de dónde sacar más recursos, ya vaciaron el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, desaparecieron más de 100 fideicomisos, pretendieron utilizar las reservas internacionales del Banco de México, qué más quieren, ya están los créditos nuevos fiscales del SAT y ahora quieren también el recurso de la UIF asegurado en cuentas”, apuntó.

Todo lo que se robaron, sea por corrupción, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, pues en vez de que se queden guardados, que se utilicen para beneficio del pueblo

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

Rementería estimó que es necesario revisar bien la propuesta que plantee la bancada de Morena, “porque no puede servir de pretexto” para violar los derechos de los procesados.

“Aquí hay que cuidar muy bien que estos todavía están en proceso, porque no se puede pensar simplemente en tomar estos 14 mil millones de pesos, que son los que se dice que tendría este fondo para atropellar los derechos de las personas que están sometidas a un procedimiento, hasta que no esté concluido completamente el procedimiento y se tenga certeza de que este recurso que tenían particulares es indebido, entonces se pueda proceder, de otra manera no podemos permitirlo, se debe de respetar el debido proceso y apegarse al principio de presunción de inocencia”, puntualizó.

El senador por Veracruz remarcó que con este tipo de iniciativas se confirma que la política económica del Gobierno federal “no ha funcionado, porque no ha generado recursos ni empleos”.

Esta medida del fondo lo que deja ver es que el Gobierno está buscando simplemente de dónde sacar más recursos, (…) ahora quieren también el recurso de la UIF asegurado en cuentas

Julen Rementería, Coordinador de los senadores del PAN

Julen Rementería, Coordinador de los senadores del PAN

“Están equivocados, perdidos en una ideología, en unas cosas que ya no funcionan, no en México, en el mundo”, dijo.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “buenísima” la idea del impulso de la iniciativa.

“Buenísima, buenísima”, respondió ayer la mandataria capitalina al ser cuestionada sobre su opinión al respecto.

“Todo lo que se robaron, sea por corrupción, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, pues en vez de que se queden guardados, que se utilicen para beneficio del pueblo”, señaló Sheinbaum Pardo.

Además, expresó que en el caso de las cuentas que deban pasar por un proceso de litigio deberá resolverse jurídicamente “pero yo creo que todos los mexicanos y mexicanas, creemos que es buena (la reforma)”.

