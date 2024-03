La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que hasta el momento se han recibido 23 solicitudes de seguridad y protección para los tres candidatos a la Presidencia, así como a gobernadores, senadores y diputados federales.

Documento oficial. Foto: Especial.

Explicó que los tres aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez, ya cuentan con la protección de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, de acuerdo con lo establecido con el Instituto Nacional Electoral (INE).

MÁS INFORMACIÓN Iglesia pide evitar riesgos a estabilidad democrática por violencia criminal

“El Gobierno de México tiene el compromiso de que el proceso electoral de este 2024 se lleve a cabo de manera pacífica, esta es nuestra responsabilidad”, afirmó, tras aclarar que la administración federal sólo se hará cargo de la seguridad de candidatos federales.

#ConferenciaPresidente | Martes 5 de marzo de 2024. https://t.co/zRkijHhrjn — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 5, 2024

En ese sentido, la funcionaria que tres candidatos a gobernadoras y gobernadores, siete para senadores y 10 a diputados federales pidieron la protección del Gobierno federal en esta campaña electoral, ante el clima creciente de violencia en varias partes del país.

De estos, explicó que nueve solicitudes ya han sido atendidas, mientras que ocho peticiones serán resueltas este martes. Las peticiones restantes, es decir, siete, se encuentran en proceso dado que no ha sido posible contactar a algunos de los candidatos.

Rosa Icela Rodríguez dijo que en caso de riesgo algo se pondrá a disposición de los aspirantes un equipo de escoltas con 10 elementos, un vehículo principal y otras cuatro unidades blindadas.

Para el riesgo medio se pondrá a disposición ocho elementos y tres vehículos; mientras que en el riesgo bajo se otorgarán solo dos elementos y un vehículo.

Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria indicó que se analizará si se protege también a los aspirantes locales, cuya seguridad estará a cargo de gobiernos estatales y municipales.

Destacó que mediante las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y a través de las 266 regiones del país se da seguimiento y atención a eventuales problemas que se presenten en el territorio nacional en materia de inseguridad y violencia.

“El Gobierno está pendiente de las solicitudes para que sean inmediatamente protegidas las personas”, subrayó la titular de la SSPC.

Manifestó que por acuerdo con el INE, los nombres de los candidatos que han solicitado protección federal se mantendrán en total confidencialidad y el tipo de servicios que se les ofreció, “por obvias razones”.

Candidatos buscan magnificar problemas para infundir temor en la sociedad: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que existen candidatos que buscan generar un clima de miedo y temor por el tema de la inseguridad y la violencia, previo a las elecciones del 2 de junio, al magnificar los problemas en el país.

“Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay pues participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad, todo esto es parte de la circunstancias”, afirmó AMLO.

Sin embargo, AMLO insistió en que “la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales”, indicó en la conferencia de prensa mañanera.

AMLO consideró que los estrategas de algunos candidatos “están muy despistados” porque esto no les ayuda en nada, “no es por ahí”.

AML cuestionó a los medios de comunicación sobre a quién le beneficia que hubiese algún tipo de desgracias, dado que en algún momento se llegó a posicionar la idea del magnicidio.

“Todo esto acerca de la violencia y demás, claro que estamos nosotros buscando ayudar, proteger a todos, es nuestra responsabilidad, ¿pero a quién le convendría que hubiesen desgracias? Hay que estar pendientes”, puntualizó AMLO.

AMLO mandó un mensaje a los opositores que “si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, nada, lo que hay que hacer en campaña es visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social”, refirió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR