“Gobiernos panistas destrozaron a BC”

Karen Postlethwaite, secretaria de Infraestructura Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt), de Baja California, afirmó que luego de 30 años de gobiernos emanados del PAN, esa entidad quedó destrozada, principalmente en materia financiera e infraestructura.

En entrevista con La Razón recordó que hace 14 meses, cuando asumió el cargo, fue doloroso ver hospitales y obras que fueron inauguradas en cimientos y sin nada adentro, siendo el tema del agua el de “más alta irresponsabilidad”, porque la ausencia de inversión y mantenimiento, puso en riesgo el abasto a más de medio estado.

Reconoció que en Baja California hay distintas voces y grupos que han mencionado su nombre para ir en la boleta electoral el próximo 6 de junio, como abanderada de Morena a la alcaldía de Mexicali, aunque también se lo han pedido en Ensenada y Tijuana, lo que consideró como un reconocimiento al trabajo que encabeza el gobernador Jaime Bonilla.

Siendo un gobierno que sólo estará poco más de dos años, ¿cómo dejar un sello? Nos hemos enfocado en los resultados, que se vean junto con el trabajo, no perder tiempo en proyectos que no vamos a alcanzar a hacer, pero sí dejar sentadas las bases al siguiente gobierno para que éstos no se caigan. Ha costado mucho trabajo porque la mayor parte de nuestro personal son personas vulnerables, el recurso se vigila al 100 por ciento para que nos rinda, porque sabemos que los montos no son los más favorables y tenemos que ser muy perspicaces en saber dónde ponemos cada peso con la mayor transparencia.

¿Qué riesgo hay de que llegue un gobierno con otros colores y decida dejar inconclusa una obra o varias? A mí me da tranquilidad que la gente está informada, conoce los beneficios y serán los primeros en exigir que continúe, o bien, si carece de valor para la ciudadanía, se vale cambiar de opinión, pero si saben que el tren, el segundo piso o que las carreteras van a mejorar su vida, sin duda ellos van a defenderlos; si sociedad y gobierno no se unen para trabajar, vamos a seguir socavando al municipio, estado o país donde vivimos.

A partir de diciembre su nombre comenzó a sonar como posible aspirante a una alcaldía. Sí, he recibido en Mexicali, Ensenada y Tijuana diferentes apoyos y expresiones para que siga en el camino de servidor público y eso me ha generado un gran orgullo, que el trabajo que ha hecho la secretaría que yo encabezo —porque hay un equipo que está detrás—, sea reconocido por la comunidad y eso fue lo que me motiva a mí a estar aceptando ese reconocimiento que me han dado por el trabajo que hemos hecho. Yo tengo apenas 13, 14 meses, entramos el 1 de noviembre de 2019, y me enorgullece mucho que la ciudadanía haya podido palpar el trabajo realizado.

Y si decide abanderar esa candidatura, se va a medir contra una alianza opositora, que integra el PAN, partido que fue gobierno estatal por 30 años. Ah, claro, sí, el PAN gobernó 30 años el estado y cuando llegamos nos encontramos con una entidad destrozada, no sólo financieramente, sino en todo el sistema de infraestructura. Hoy nos duele mucho que se hayan quedado hospitales sin realizar, que empezaron con cimentación y que dejaron inconclusos. Ahorita estaríamos en otro panorama ante tanta obra sin concluir; de igual forma, centros de justicia penal que se quedaron a medias, los inauguraron y no hay nada adentro, no tienen instalaciones, entonces eso pues motiva a decir: esto no puede seguir así, hay que hacer las cosas como se tienen que hacer, lo que empiezas hay que terminarlo y obviamente es conocer también los problemas que tiene la ciudadanía.

Es decir, que empezaron con menos de cero… Ajá, como la ranita de la regla de escuela, pero desde menos cero, siendo el déficit más trascendental y de alta irresponsabilidad es el tema de la distribución del agua. Mexicali tiene la fortuna de tener garantizado el abasto por un tratado internacional con un millón 850 metros cúbicos, de los que 85 por ciento se utiliza en la agricultura en el Valle de Mexicali y el resto es para la zona urbana, pues de ese líquido, hay que abatir La Rumorosa, que es una montaña rocosa de mil 700 metros de altura por medio de un acueducto, llevarla a la presa y distribuirla a la costa, en la que más de 2.5 millones de habitantes dependen de ese sistema. Cuando llegamos había cuatro bombas en cero, es decir, en el nivel de mar, con fallas y la de repuesto ni estaba, nunca les dieron el mantenimiento adecuado, no mandaron pedir las bombas y en ese momento se requirió una inversión de 900 millones de pesos, por lo que cualquier día podían haberse quedado sin agua.

Ésa fue una de las primeras acciones del gobierno estatal. Sí, fue la primera acción que emprendió el gobernador, porque esas bombas para su fabricación tardan mínimo nueve meses y hay que pedirlas a Alemania o Estados Unidos. Además se hicieron las reparaciones al acueducto; a mí me parece increíble que hayan dejado jugar la moneda en el aire, porque se pudo haber dejado sin agua a más de medio estado por una cuestión técnica y ese acueducto es el que más energía consume en la entidad, con un gasto de unos mil millones de pesos anuales. Nadie hacía obras sin dinero público para ahorrarte, se trata de atender las urgencias que nos dejaron con el menor recurso posible, para que no afecte las finanzas del estado.

¿En dónde será el acento en las obras en los próximos meses? Cerrar lo del tren interurbano está en la SCT, porque ellos tienen que dar la validación para la firma del contrato, ésa es una parte clave para que continúe ese proyecto; seguir empujando Otay II, ahorita está en la compra de derecho de vía y hay que trabajar también con esa misma secretaría para que no se nos caiga ese balón; lo del segundo piso, que es el viaducto Tijuana, terminar el proyecto ejecutivo, sacar la licencia de construcción y hacer la concesión para que entre un privado; y la planta fotovoltaica, en la que hay que estar al pendiente de que el inversionista que ganó saque los permisos correspondientes para empezar esa obra a finales de año.

¿En octubre o noviembre de 2021, cuál será la obra de este gobierno? Emblemática, sin duda la atención a la ciudadanía, puedes decir que la de mayor inversión sería la de tres mil 500 millones de pesos que requiere el tren, ése es un muy buen servicio que se le va a dar a la ciudadanía, pero el hecho de que los hayas escuchado y les hayas llevado servicios públicos, pavimentación a comunidades que están abandonadas creo que es el sello del gobierno de Jaime Bonilla: escuchar y atender.