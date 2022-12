"No somos de grupos opuestos": Monreal presenta su folleto sobre reconciliación

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó su folleto "Reconciliación X México", en el que puntualiza que "no somos de grupos opuestos" .

A través de un mensaje en sus redes sociales, en su camino rumbo a Hidalgo, a donde asistirá a un informe legislativo, el político zacatecano convocó a los ciudadanos a conocer el contenido de este material, que está disponible en línea.

Explicó que su propuesta es ir en contra del encono y del odio y favorecer la reconciliación nacional .

"No creo en el encono, no creo en el odio, soy un hombre que he sido afortunado en mi vida, una buena familia, buenos amigos, buenos ciudadanos que he conocido toda mi vida, 42 años de servidor público y aquí describo lo que considero fundamental para la reconciliación nacional"