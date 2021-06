Guardia Nacional avanza de la mano del Ejército y la Marina: AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Guardia Nacional tiene una aprobación superior al 75 por ciento en menos de dos años y se consolida porque la llevan de la mano el Ejército y la Marina.

“Esta Guardia Nacional, como lo dijo el almirante Ojeda, está cumpliendo dos años y ya está bien calificada por el pueblo, con 100 mil efectivos y con más de 160 cuarteles como este, ¿por qué se está consolidando pronto la Guardia Nacional?

"Porque está caminando de la mano tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, para que se fortalezca y se consolide como una institución para proteger al pueblo”, aseguró el Presidente al inaugurar la sede de la corporación en Rosarito, Baja California.

López Obrador aseguró que no existía un cuerpo de seguridad semejante y lo más parecido fue la Policía Federal, pero con muchos menos elementos.

“En su mejor momento, esa policía llegó a contar con 40 mil elementos, pero la mitad eran administrativos y realmente el personal operativo apenas y llegaba a 20 mil elementos ahora son 100 mil, cinco veces más en dos años, y con instalaciones y con formación, capacitación, con profesionalismo, con elementos responsables comprometidos con la seguridad del pueblo”, insistió el mandatario.

López Obrador destacó que la solución a la inseguridad no depende exclusivamente de penas o castigos más severos para delincuentes e infractores.

No depende nada más de lo que hagamos en corporaciones policiacas, o lo que hagamos en acciones coercitivas o no depende nada más de la mano dura, de las cárceles, de las leyes más severas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia