‘Estamos en estado de guerra’, afirma Xóchitl Gálvez; pide unidad a la alianza para ganar

La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseveró que la base del triunfo depende de trabajar en unidad con cada uno de los partidos de la alianza, pues la tolerancia a sus diferencias es el primer paso, además advirtió que mientras más se tarden, más se alejan de su objetivo.

“Estamos nuevamente en condiciones de máxima exigencia. Hoy estamos en estado de guerra y debemos a estar a la altura de las circunstancias, tenemos que salir calle por calle a construir el país que nos merecemos. Está en la capacidad de cada uno de los militantes, de trabajar con cada uno de los partidos de la alianza, debemos convocar a un gobierno de unidad”, explicó.

“Hoy, millones de mexicanos caminan con nosotros”

Desde el CEN del PAN en la Ciudad de México reconoció que en 2018 la ciudadanía expresó “tajantemente su deseo de cambio”, por ello, pidió aceptar que ese año fue un castigo para todos los partidos políticos. Ante esto, dijo es necesario ser humildes ya que el primer paso para reconciliarse con la ciudadanía es reconocer que la gente le había perdido la confianza a los partidos.

Las mujeres estamos dando la cara por nuestro país.



Juntas lograremos que cada mexicana aspire a una vida mejor para ellas y los suyos.



Esta lucha es de todas. 💜💙@PPMnacional pic.twitter.com/PG4OuEr0YB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 21, 2023

“Ya no podemos tener la piel tan sensible, somos seres humanos y es de humanos equivocarse, pero es de valientes reconocerlo. En 2021 comenzó ese reconocimiento, por eso comenzamos a recuperar terreno; hoy millones de mexicanos caminan con nosotros, hagamos lo correcto para que seamos la vía para la gente que busca un nuevo cambio”, indicó.

Señaló que es necesario ser realistas para reconocer que, si hoy hay otra oportunidad, es porque el gobierno no es malo, “sino malísimo”, por ello, dijo que en la administración federal no deja de sorprenderlos ya que cada día salen con una nueva “ocurrencia”.

Morena representa la continuidad de todo lo que está mal, insiste

Mencionó que ahora la competencia entre ella y Claudia Sheinbaum, de quien dijo representa la continuidad y todo lo que está mal, como los feminicidios, el desaire a las madres buscadores, la insensibilidad ante los menores con cáncer, la responsable de la caída del Metro… “ella significa el fracaso del sistema de salud, el fracaso de las instituciones, la militarización del país, es Segalmex, la Casa Gris, el abandono al campo, el cierre de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo”.

Dijo que es el momento de realizar avances positivos, pues del otro lado ya no tienen nada que decir, aunque aclaró que buscarán polarizar, por lo que pidió no caer en su juego. “La polarización es el esquema que les funciona, pero no les debemos seguir el juego. Saben que nos vamos a acercar y no saben cómo detenernos y no podrán detenernos. Allá son vagos, pero acá no estamos de brazos cruzados”, dijo.

Síguenos en Google News.

AM