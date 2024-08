“Guevara no puede reclamar sobre medallas”

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá Izguerra, criticó las recientes declaraciones de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, respecto al número de medallas que México ha conseguido en los Juegos Olímpicos de este año.

Este jueves, la exatleta Ana Guevara aseguró que a estas alturas se deberían contar con más preseas e incluso sostuvo que ya se han dejado perder cuatro en gimnasia, clavados y surf.

De este comentario partió la molestia Alcalá Izguerra, quien consideró innecesario el señalamiento y dijo a la encargada de la Conade que no está en calidad de reprochar algo en lo que no colaboró.

“Hay que anotar plazas para saber qué es lo que tenemos que lograr, porque cuando tú señalas cosas innecesarias, ‘que se perdieron tantas medallas’, no puedes reclamar lo que no construiste y cuando tú no construiste para que ellos llegaran con muchísima más facilidad a París”, dijo en entrevista tras la prueba de trampolín en donde los jóvenes clavadistas Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya obtuvieron la plata.

Sobre ellos, dijo que están disfrutando el momento y sostuvo que no les preocupó el tema del apoyo que requieren para representar a México en la competencia.

“Ellos no pensaron en eso; yo creo que su preocupación era llegar a París 2024 y gracias a Dios hubo mucha gente que los estuvo ayudando, apoyando, patrocinadores, sus padres, Sedena. Yo creo que no hay que regatearles nada.

Además la presidenta del Comité Olímpico Mexicano recordó que la competencia aún no concluye y que los abanderados del país deben recibir más respaldo de todos los mexicanos. .

“Los resultados se están dando, falta Pentatlón Moderno, Caminata Mixta, Tiro con Arco, todavía hay mucho que ver. Creo es momento de apoyar a los deportistas mexicanos. Debemos estar en las buenas y malas ya que ellos defienden la bandera”, dijo.