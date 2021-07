Gutiérrez Luna planea diques para consejeros protagónicos

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna adelantó que en la Reforma electoral promoverán “diques” para evitar que los consejeros asuman papeles protagónicos, así como la reducción del financiamiento a los partidos que entre el ámbito federal y estatal suman 12 mil millones de pesos.

En entrevista con La Razón, Gutiérrez Luna, la apuesta del partido guinda para presidir la Cámara de Diputados, adelantó que en la Reforma a la Guardia Nacional será necesario hacer ajustes sobre la marcha porque la intención es tener un órgano “puro” y “limpio” que no se contamine en el proceso, por lo que se buscará la adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional como una manera de blindar a esta institución.

Sobre el anuncio de que la oposición rechazará las propuestas del Ejecutivo consideró que no hay que adelantarse, porque sería caprichoso decir “no” cuando ni siquiera se conocen los documentos.

La Razón (LR): ¿Cuáles serían los tres puntos que va a empujar Morena en cuanto a la reforma electoral?

Sergio Gutiérrez Luna (SGL): Yo creo que el primer tema es el dinero: una democracia cara, una democracia costosa, una democracia que creo yo dilapida el dinero en muchas cosas pudiera eficientarse. Dos: reconocer cuáles son las cosas que funcionan bien y que durante muchos años han sido garantía del sistema; no todo está mal, el hablar de una reforma electoral no implica ni descalificar a un órgano, ni descalificar al sistema, pero sí reconocer que hay áreas de oportunidad para mejora. Otro elemento que a mí me parecería indispensable es de alguna manera generar diques para evitar que consejeros tengan un ejercicio protagónico dejando de lado su función de árbitro, a últimas fechas y yo lo he dicho muchas veces tal parece que los consejeros se dedican más a ser protagonistas que a ser árbitros electorales. Lo pongo en el símil de un partido de futbol: los aficionados quieren ir a ver a los jugadores, al equipo, no quieren ir a ver al árbitro y hemos venido de alguna manera distorsionando la función del consejero para creer ellos que son los que están en campaña y esa no es su función o su atribución. Por otra parte, tratar de resolver el equilibrio que hay entre órganos estatales y locales, los OPLES y el INE. Hay traslape de funciones, hay que ver de qué manera se rediseña esto.

LR: En cuanto el tema del dinero, el último intento que hicieron Verde y PT no fueron con ustedes

SGL: Ese es el financiamiento de partidos políticos, sí. En ese aspecto efectivamente no se ha logrado el consenso, necesitamos seguir trabajando. La cantidad de dinero que se recibe es impresionante por los partidos políticos, porque estás considerando sólo lo federal, pero también está el financiamiento local. Entonces de alguna manera tenemos que hacer esta reducción tanto en la parte administrativa, en los órganos, como en el financiamiento de los partidos políticos.

El diputado, Sergio Gutiérrez en entrevista con La Razón. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

LR: Al 50 por ciento todos o ¿no?

SGL: Pues esa es nuestra propuesta, es la propuesta del 50 por ciento. Los montos son brutales, son 5 mil millones si mal no recuerdo.

LR: Sobre la reforma a la Guardia Nacional, se llegó al consenso con el mando civil y es lo que la oposición está reclamando sobre la propuesta…

SGL: Hay que hacer un diagnóstico, los procesos de maduración para componer un problema social tan grave, heredado, como el de la delincuencia, lleva a un proceso de análisis y de ajuste. El planteamiento del Presidente es: vamos por el camino de tener por primera vez un órgano puro, por decirlo de alguna forma, un órgano limpio. Lo estamos haciendo crecer y se nos puede contaminar, tomemos previsiones para que ese esfuerzo de dos años que ya llevamos no vaya al traste y no se nos contamine. Una de las soluciones que propone el Presidente es adscribámoslo a la Defensa Nacional donde pueden haber mayor controles para que no se contamine este cuerpo. Sería muy grave que se contaminara un cuerpo policiaco nuevamente y que estuviera infiltrado el crimen organizado como sucedió con la Policía Federal.

LR: El tema podría verse como militarización…

SGL: Yo no lo veo tan así, lo veo como blindarlo con esquemas que puedan proteger a este cuerpo que se ha venido formando.

Creo que la apuesta que vamos a hacer (en la Mesa Directiva en San Lázaro) es la de tener mucha negociación, mucho diálogo, platicar con las fuerzas políticas, tratar de generar consensos para estar acorde a lo que necesita México Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena

LR: En cuanto a las reformas, ¿qué falta del tema energético?

SGL: El tema tiene cierta complejidad, en la parte eléctrica, que es la que al Presidente si le interesa por la falta de planeación en el esquema compartido de generación por los particulares y por la CFE. Ordenar ese mercado es lo que se ha tratado de hacer y que no ha sido con la eficacia debida por los condados constitucionales, por ciertos obstáculos constitucionales que han generado que algunos tribunales le den la razón a estas personas. Creo que la pretensión es tratar de darle un orden constitucional con ciertas certezas y garantías y que pueda avanzar el tema.

LR: Después de las elecciones hubo fuertes señalamientos de ambas partes, quedaron lastimados algunos actores políticos luego de las elecciones, ¿hay un escenario como para...?

SGL: Todos tenemos la madurez como para distinguir lo electoral de lo institucional, ya quedaron atrás las campañas, cerremos ese capítulo. Ahora tenemos ese mandato con todos los partidos, no solo el partido mayoritario, todos los partidos tenemos el mandato. Yo lo interpreto como que lo que la gente quiere es que nos pongamos de acuerdo para sacar las reformas que México necesita; nosotros como partido mayoritario y como partido del poder evidentemente tenemos nuestras propuestas y nuestra agenda.

LR: En el caso de las iniciativas que promoverá el Presidente, la oposición adelantó que no van a pasar.

SGL: No hay que precipitarse. Una parte muy importante es que hay que ver las iniciativas, no podemos decir que no antes de siquiera conocer el documento, hay que ver cuál es la redacción, cuáles son los alcances, cuáles son las implicaciones, debatir sobre eso. No podemos anticiparnos a un no porque entonces me parece algo caprichoso, cuando ni siquiera conoces el documento, no me parece algo que vaya por la ruta de la búsqueda de consensos. En los parlamentos, la clave es justamente parlamentar, hablar y es lo que podemos hacer y no anticiparnos a decir que no.

LR: ¿Por qué la prioridad de la Mesa y por qué dejar la Jucopo? Luego de tenerla tres años.

SGL: Es un tema de ley. En esta legislatura no vamos a tener la mayoría absoluta, tenemos 199 diputados, en la pasada teníamos 251. La ley establece que si tienes la mayoría absoluta puedes presidir los tres (años) la Jucopo. Entonces tenemos que escoger o la presidencia de la Mesa Directiva o la Jucopo y para nosotros es muy importante arrancar en la legislatura con la presidencia de la Mesa Directiva para conducir los trabajos. Con la alianza que tenemos con el Verde y con el PT, tenemos mayoría tanto en la Mesa Directiva como en la Jucopo.

LR: ¿Cuál será el sello de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva?

SGL: Creo que la apuesta que vamos a hacer es la de tener mucha negociación, mucho diálogo, platicar con las fuerzas políticas, tratar de generar consensos para estar acorde a lo que necesita México. La hemos logrado con esta legislatura, algunos ejemplos: sacamos la reforma en materia y Guardia Nacional por unanimidad y eso se derivó del diálogo que tuvimos con las fuerzas políticas, la iniciativa empezó de una forma y acabó de otra. Justamente por este diálogo que hemos tenido.