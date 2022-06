"Sí habrá tiro en 2024, porque en política nada es irreversible", sostiene AMLO

En política nada es irreversible y si hay democracia todo puede cambiar, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respondió a la frase de la oposición de que habrá "tiro" en 2024.

López Obrador aseguró que no entendía la frase, hasta que le dijeron que significa que habrá pelea, aceptó que sí, la oposición puede aspirar a ganar los comicios presidenciales.

" ¿Qué si hay tiro? Claro que sí, sí, sí ; en política no se puede decir que nada es irreversible y en la democracia menos, y es el pueblo el que manda, y nada en política es eterno, no, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas", destacó el mandatario.

Sin embargo, dijo que no cualquiera puede ser albañil o carpintero, como no cualquiera puede ser político, por lo que les hizo algunas recomendaciones.

" Yo no debería de estar dando consejos, pero la política es un oficio, es un noble oficio, como el periodismo, la carpintería, albañilería y no se puede despreciar. Una cosa es ser un empresario, que es un noble oficio, y otra pensar que se puede ser político", expresó.

Agregó que cada instituto político deberá hacer un análisis de sus resultados y objetivos, para cambiar, pero deben actuar ya.

"Si tienen que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir, que no haya pensamiento único, pero que no nos vengan a echar la culpa a nosotros, si ellos no hacen su trabajo", manifestó López Obrador.

