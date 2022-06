Origen de campañas antiinmigrantes está en política que se lleva a cabo en EU: AMLO

En Estados Unidos hay grupos interesados en que se agrave el fenómeno migratorio para utilizarlo políticamente en contra de sus oponentes, eso será un tema que abordará el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Joe Biden.

“Estamos tratando esto es parte de la agenda que se tiene con el gobierno de EU porque también este es un tema, aunque parezca increíble y, además, aunque sea doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos-electorales, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de EU”, señaló López Obrador durante su conferencia matutina.

El mandatario insistió en que el proceso electoral que se avecina en Estados Unidos es el origen de estas campañas antiinmigrantes en el vecino del norte.

leer más EU anticipa aumento de extremismo por migración, aborto y regulación de armas

“Ahora que vienen las campañas casualmente vienen las caravanas, ahí viene otra y pues claro que hay necesidades, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas y hay bandas que se dedican a eso, tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes porque los trasladan en tráileres con 300 o 400 migrantes en condiciones inhumanas y estamos detrás de los transportistas porque ya lo he dicho en la mesa de seguridad, no es nada más el chofer que se le detiene o se fuga, no, es el del transporte”,

En otros casos, dijo el mandatario, se utilizan pretextos para provocar malestar entre quienes necesitan cruzar la frontera, como en el caso de Texas.

“Han creado una campaña en contra de los migrantes, este gobernador de Texas, con todo respeto, inventó que había que revisar los frenos de los vehículos antes de cruzar la frontera con México para bloquear y crear filas que llevaban días del transporte, echándose a perder los productos, ¿Qué es eso? No saquemos raja de estos problemas sociales, no usemos con propósitos políticos electorales, hay que convencer a la gente de otra manera, no así, atizando, azuzando, afectando al prójimo, a otros seres humanos”, dijo el Presidente.

lemm.