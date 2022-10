Hackeo, “enfermedad de nuestro tiempo”

Mientras la oposición encendió las alarmas y exigió investigar la vulneración de sistemas que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló el hecho como una “enfermedad de nuestro tiempo” a la que “hay que acostumbrarnos”.

“Hay un protocolo de seguridad nacional, de inteligencia nacional que está bajo resguardo de las áreas correspondientes y lo que sucedió es una enfermedad de nuestro tiempo, hay que acostumbrarnos, eso va a pasar le va a pasar a instituciones públicas e instituciones privadas”, dijo.

El morenista consideró que vulneraciones como la que registró la dependencia serán un hecho que se repetirá en instituciones públicas y privadas del país, pues afirmó que es “un riesgo real que sucede en todos lados”.

Para sostener su argumento, el diputado afirmó que anteriormente también se obtenía información mediante la sustracción de documentos, pero ahora “utilizan las tecnologías’’.

A efecto de atender la vulnerabilidad, Mier Velazco señaló que se debe legislar en la materia, aunque advirtió que establecer sanciones no resolverá el problema como sí lo haría el que cada institución mejore sus sistemas de seguridad.

Por el contrario, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó la intervención en los sistemas de la Sedena que realizó el grupo Guacamaya y lo que se desencadenó, como “el tema más grave que haya enfrentado el actual gobierno”.

A su vez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió que se realice una investigación sobre quiénes son los responsables, ante la información sensible que pudo ser liberada como datos sobre grupos delictivos y objetivos prioritarios para las autoridades del país.

No dudo que no exista solamente una fuente de espionaje, yo creo que deben existir varias. Creo, tengo la intuición, no las pruebas