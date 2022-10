AMLO asegura que el gobierno no espía a periodistas ni activistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno haya incurrido en espionaje de periodistas o de activistas, pues “no tendría ningún caso”, pues se conoce todo lo que dicen y hacen.

Justificó que el ejército haya adquirido un equipo para interceptar llamadas y comunicaciones remotas .

“Yo no me meto en eso, lo que digo es que el Ejército no se mete a hacer espionaje… lo que se hace es inteligencia para enfrentar la delincuencia. Por eso yo decía, al señor Raphael, es de dominio público que no tiene que ver con la delincuencia, su vinculación pues es con el conservadurismo, pero para qué lo vamos a investigar o espiar”, señaló el Presidente.

Agregó que a diferencia de sus antecesores no se usan los medios de información para proteger negocios, ni se les persigue ni presiona para que apoyen las decisiones del Gobierno.

“Por qué los medios de información se fueron creando para proteger negocios, el periodismo no era lo fundamental, sino que era lo que les permitía presionar al Gobierno para obtener contratos y concesiones, era parte de un corporativo el tener un medio de información”, destacó.

Señaló que ahora “gente muy inteligente” está opinando en las redes sociales lo que ha permitido contrarrestar la información que se genera en los medios de comunicación tradicionales.

