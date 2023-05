Localizan a 49 de los migrantes plagiados; 11 niños

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, anunció que fueron encontrados 49 migrantes que habían desaparecido en las inmediaciones del municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, y agregó que buscan a los dos conductores que transportaban al grupo.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó: “Vamos a informarles sobre los migrantes que estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí, y ya se logró recuperarlos, rescatarlos”.

El titular de la Sedena detalló que a las 18:00 horas del martes 16 de mayo, en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, fueron localizados nueve migrantes; a las 13:00 horas del 17 de mayo, en Matehuala, San Luis Potosí, se ubicaron seis indocumentados; y posteriormente, a las 15:30 horas del mismo día, en el poblado El Tajo, del municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, se localizó una persona más en situación irregular.

Para el 18 de mayo, en el kilómetro 30 de la carretera 57, entre los límites de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, se localizaron 33 migrantes.

Detalló que se trata de 23 hombres, 15 mujeres, seis niños y cinco niñas. En cuanto a las nacionalidades, dijo que son siete de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, uno de Cuba, 14 de Haití y seis de El Salvador.

El titular de la Sedena señaló que todavía no hay detenidos y no tienen identificados a los responsables, pero que se conoce que en la zona operan algunos grupos como el Cártel del Golfo.

Expuso que, por referencias de los propios migrantes, “habían llegado a una gasolinera a cargar combustible y ahí habían sido abordados por miembros de la delincuencia organizada”.

Además explicó que, en total, participaron 650 elementos, entre fuerzas locales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, que tienen la instrucción de permanecer en el área. Agregó que todavía falta que localicen a los conductores que trasladaban a los migrantes.

En el mismo sentido, más tarde, la Fiscalía General de San Luis Potosí confirmó el rescate de 34 personas migrantes que fueron secuestradas en días pasados cuando viajaban en un autobús foráneo rumbo al estado de Nuevo León.

De acuerdo con la dependencia estatal, fue alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles 17 de mayo cuando la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía estatal logró rescatar a las personas, que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo, en el estado de Nuevo León.

Con el respaldo y apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los agentes investigadores lograron ubicar una finca donde estaban cautivos 10 hombres, 14 mujeres, y 10 menores de edad.

Lo anterior se logró luego de más de seis horas, en las que se mantuvo un operativo en la zona, usando para el rastreo y la investigación un helicóptero propiedad del estado potosino.

La dependencia reafirmó que el secuestro de los extranjeros se llevó a cabo en Nuevo León, de acuerdo con testimonios de las víctimas, pues aseguraron que el episodio ocurrió en un poblado cercano a Doctor Arroyo.

“Estos testimonios, que ya constan en la carpeta de investigación respectiva, también señalan que los secuestradores argumentaban que ese autobús ya había pasado varias veces por la zona, sin reportarse”, señala el comunicado de la Fiscalía estatal.

Hasta el cierre de esta edición, agentes estatales, con apoyo federal, continuaban la búsqueda de los dos choferes y de los responsables del plagio en la zona de Matehuala.

Atestan Comar y la plaza Giordano Bruno

Al menos 500 migrantes de Haití, Venezuela y Cuba abarrotaron la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), debido a que buscan quedarse en el país por las nuevas restricciones en Estados Unidos.

Desde las 05:00 horas de este jueves 18 de mayo lo extranjeros llegaron a formarse. Con cobijas, mochilas y bolsas con alimentos, aguardaron la espera de al menos cuatro horas hasta que la dependencia abriera sus puertas.

Tan solo se escuchaba el llanto de los niños que desmañanados que pedían a sus padres regresar a dormir.

Milton es un migrante cubano de 29 años que llegó procedente de Chiapas por la madrugada, para buscar el refugio en México, ya que en ese estado no hay documentos regulatorios para que se puedan trasladar.

"Llegué con dos amigos hoy en la madrugada y pensamos quedarnos en México, ya que la situación para Estados Unidos es complicada. Son las diez y aún no entramos porque hay mucha gente", narró el joven migrante.

Dijo que durante la mañana hubo algunas peleas de gente que se quiso meter a la fila, lo que se ve en cada avance ya que los oficiales encargados de coordinar las filas, gritan a la gente que no les entiende -por el idioma- y que se desesperan por querer entrar a la dependencia.

Goefrey de 27 años y también de Cuba mencionó que no cuentan con un familiar en el vecino del norte, por ello su plan b es quedarse en México a trabajar, pues en su país no hay oportunidades. "Ya es complicado ir a Estados Unidos, por eso mejor nos quedamos. Estamos buscando albergues porque no hay espacio en ninguno y estamos sufriendo para ver dónde nos quedamos".

La organización Asylum Access Mexico que se encarga de apoyar a migrantes, señaló en sus redes que la Ciudad de México atraviesa por una grave crisis humanitaria, debido a que los albergues Tochan, Cafemin, Casa Fuentes y Casa Frida se encuentran a su máxima capacidad y siguen llegando personas.

Informes de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) confirmaron a este diario que el albergue de Tláhuac está cerrado a la atención de personas, debido a que los cuatro mil migrantes que estuvieron ahí, concluyeron sus trámites legales. Sin embargo, un vocero mencionó que regresaron ya que es un grupo nuevo que llegó recientemente a realizar sus trámites y por ello, se busca la posibilidad de abrir nuevos albergues.

Una familia de seis personas de Venezuela consiguió 15 mil dólares para llegar a México por la Selva del Darién y lleva un mes de trayecto. Josefina, quien es la cabeza del grupo dijo que en el trayecto vieron muertes, personas fracturadas y estuvieron en peligro por animales salvajes. “En la selva vimos a un gorila que estaba en las ramas y corrimos porque nos dio miedo. Aparte había más animales como víboras y muchos insectos que nos picotearon”, añadió.

Además, mencionó que a pesar de que cuentan con una forma múltiple, en el camino desde Chiapas a la Ciudad de México fueron detenidos seis veces por agentes de migración, quienes les pidieron 200 pesos por cada uno en los retenes para dejarlos avanzar.

A dos días de su llegada, los migrantes comenzaron a pedir dinero a todo aquel que les solicite fotos o videos, pues en un español básico exigen 200 pesos para comprar alimentos.

Esta situación molestó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien arremetió de nueva cuenta en contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al acusarle de que ella provocó la situación por el cierre del albergue en Tláhuac, ya que ya se había controlado la situación.

“Te invito a que resuelvas este problema, nosotros ya lo teníamos resuelto con la Casa del Migrante que ya está completamente saturada, pues ya no había gente en la plaza y ahora sigue el problema”, dijo en un videomensaje en redes.

Los migrantes en la plaza siguen llegando y estarán en esa zona al menos un mes, tiempo en que les hacen solicitudes y entrevistas para saber si son candidatos a refugio.