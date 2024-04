Harfuch y Godoy van a gabinete con Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el exsecretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfuch, formarán parte de su gabinete.

Sobre su participación en el debate, se dijo satisfecha pues dijo que no solo se defendió sino presentó propuestas.

“Muy satisfecha del desempeño que tuve, creo que en el primero vimos los resultados del gobierno federal, de la ciudad en los cuatro temas, hablamos de propuestas y también mostramos con pruebas de lo que acusamos a la candidata del PRIAN”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Dijo que no se dedicó a responder “tanta calumnia” porque de haberlo hecho, no se hubiera dado “verdadero” debate.

“Creo que no caí en la provocación a la que me querían llevar, entonces me siento muy satisfecha y creo que ganamos el debate”, comentó.

AM