Ya no hay hacia dónde ir: Buitrago, del GIEI, que deja caso Ayotzinapa

Luego de varios puntos de vista diferentes que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) mantuvieron con la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, este martes el grupo interdisciplinario presentará su último informe y postura, antes de decir adiós a su participación en la indagatoria.

En entrevista con La Razón, la vocera del GIEI, Ángela Buitrago, aseguró que en esta ocasión no habrá marcha atrás en dejar la investigación, debido a que ya no tienen hacia dónde ir, pues siguen los bloqueos de información y no hay cómo seguir trabajando.

La experta aseguró, sin embargo, que no se siente frustrada, pues hicieron lo que estuvo a su alcance, y mantuvo su esperanza en que se pueda aclarar qué fue lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 con los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

¿Ya no hay marcha atrás en su salida de la investigación? ¿Y si el Gobierno les pide mantenerse? Sí señor, ya se acaba el mandato y estamos claros de que ya no hay hacia dónde ir. El tema es que estamos terminando mandato y presentado nuestro último informe y obviamente nos han pedido que nos quedemos desde hace algún tiempo, pero ya llegan momentos en que se cierran las cosas y ya no se puede.

¿Qué fue lo que pasó, no hubo apoyo, colaboración, hubo diferencias? No hubo diferencias. El tema es sencillo, si tú no tienes cómo trabajar, ¿con qué trabajas?

Tenemos algo claro que es que se luchó hasta el final para que se tuviera toda la información, pero no se consiguió todo. Las cosas son como son, regresar al pasado es muy difícil, ya uno no lo cambia. Hay oportunidad de que en el presente se generen otros cambios, sí se lograron avances La vocera del GIEI, Ángela Buitrago

¿Siguieron los tapones de información? Sí, continúan.

¿Lograron sus expectativas, llegaron a los resultados que esperaban? Parcialmente, pero no todas. De todos modos, avanzar en una investigación tan compleja es beneficioso, pues por poquito que se avance se gana mucho, pero hay que seguir profundizando en muchas cosas.

¿Se siente satisfecha en los resultados? Creo que hay que hacer el balance en un conjunto, se abrieron los archivos que antes no se hacía, se pudo obtener información del caso en todos los archivos de todas las instituciones por orden presidencial y se pudo entrar, pero seguíamos en las mismas.

¿Hay frustración por lo que no se pudo hacer? No le llamaría frustración, pues como todo en la vida tiene sus términos, tenemos algo claro que es que se luchó hasta el final para que se tuviera toda la información, pero no se consiguió todo. Las cosas son como son, regresar al pasado es muy difícil, ya uno no lo cambia. Hay oportunidad de que en el presente se generen otros cambios, sí se lograron avances; no hasta donde uno hubiera querido, pero sí hubo muchos pasos

¿Considera usted que algún día se resolverá el caso? Ya sabemos de tres muchachos identificados, pero en la medida que se sepa quiénes actuaron en su contra se puede resolver, pues por una parte está su paradero y por otro, quién actuó.

¿Se sabrá entonces dónde están los jóvenes? Aún tengo la esperanza que sí, que se llegue a su paradero.

¿Y de los responsables? Eso ya se sabe, pero en la presentación del informe (del martes) te digo más.

¿Qué decirle a los padres de los jóvenes que ustedes se van, quien va a investigar? Eso se los diremos personalmente el martes.

Entre las diferencias que el GIEI y el Gobierno reflejaron está la del 1 de noviembre de 2022, cuando el grupo descalificó las pruebas que la Comisión de la Verdad presentó; además que ese día anunciaron la salida de dos de sus especialistas.

De igual forma, en los últimos meses, el GIEI también denunció la falta de apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver el caso, lo que en su momento calificaron como resistencias, además de la separación de Omar Trejo, el fiscal especial que había llevado el caso junto con los padres, pero que, sin explicaciones, comenzaron a faltar a su autonomía desde la misma dependencia federal, lo que complicó las indagatorias.