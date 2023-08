No hay impedimento para distribuir libros de texto gratuito, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún impedimento para distribuir los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar 2023-2024, y acusó que “los mismos de siempre” son los que se oponen a esta acción del gobierno.

Ante el ultimátum de una jueza federal de 24 horas para frenar la distribución de los libros en las escuelas de educación básica del país, AMLO advirtió que estos llegarán a tiempo para el inicio de clases el próximo 28 de agosto.

“No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, todavía falta tiempo”, dijo AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO acusó a los conservadores de estar detrás de estos amparos promovidos contra la distribución de los libros de texto gratuito.

“Cuando se trata de estas cosas siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos que hubo una campaña de los conservadores de entonces porque no querían los textos gratuitos”, recordó AMLO.

Más adelante, AMLO señaló que eso conservadores no querían los libros de texto gratuito, sin embargo, se distribuyeron y ayudaron mucho en los años sesenta.

“Se equivocó el gran filósofo alemán cuando aseguró que la historia no se repite, aunque decía que se repetía solo en su versión caricaturesca, y sí se repite la historia, aunque sea en versión caricaturesca”, finalizó AMLO.

