Huachicoleros crearon desabasto artificial, acusan

El Gobierno federal identificó que los gasolineros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, estaban amenazados por una banda de huachicoleros que los obligaban a no vender combustibles, creando un desabasto artificial, o a comprarles hidrocarburo robado a Pemex, dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En Nuevo Laredo, que es donde tenemos más problemas de violencia, recientemente porque alguna banda ahí manejaba el contrabando de combustibles y estaban amenazando a las gasolineras porque querían crear un conflicto de desabasto, la semana pasada, y enviamos elementos para reforzar.

“Me informó el director de Pemex e intervino la Secretaría de la Defensa para garantizar el abasto en las gasolineras de Nuevo Laredo; esto, también en coordinación con el gobierno del estado”, dijo.

Aseguró que el problema ya fue controlado, pero pidió a los empresarios “aguantar la presión” de los grupos criminales.

“Tenemos casos, como esto que les estaba yo informando, en Nuevo Laredo, pero ya se enviaron elementos y se resolvió el problema. Y agradecerle a los gasolineros, porque aguantan presión, porque los amenazan y los extorsionan. Pero lo otro es comprarles gasolina robada o gasolina que entra de contrabando. Entonces, nosotros los apoyamos y van a tener vigilancia y los vamos a cuidar, pero que no se dobleguen”, subrayó.

En otro tema, el Presidente reconició que no se ha avanzado en contra de las empresas factureras, y acusó al Poder Judicial de no comprometerse con el combate a la corrupción y en cambio proteger a delincuentes de cuello blanco.

“Hay denuncias presentadas; no se avanza mucho por lo mismo, es que el Poder Judicial no está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción. El Poder Judicial debe reformarse, jueces, magistrados, ministros. No generalizo, debe de haber jueces rectos y magistrados, ministros, pero por lo general todo es dinero, influyentismo; otorgan amparos a delincuentes de cuello blanco”, denunció.