Hugo López-Gatell renuncia a la Subsecretaría de Salud; buscará 'humanizar la CDMX'

Hugo López-Gatell Ramírez renunció a la subsecretaría de prevención y promoción de la Secretaría de Salud, luego de registrarse como aspirante a la coordinación de la transformación en la CDMX.

Afirmó que en su lugar estará ahora Ruy López Ridaura, quien fungía como Director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

López-Gatell señaló que su proyecto de trabajo rumbo a 2024, tendrá como lema “Humanizar a la Ciudad de México”, tendrá como objetivo “que la transformación continúe eliminando la corrupción.”

Agregó: “A mi no me manda nadie a meterme en este proceso. Aquí estoy, me apunto para contribuir, no para que me den algo en beneficio propio.”

Asimismo el funcionario, quien encabezó las conferencias de prensa por la pandemia de COVID-19 en México, refirió:

“Queremos humanizar la ciudad, reconocer las desigualdades, la injusticia social, donde podemos construir un gobierno que esté al servicio de la gente. Considerando que la sociedad es plural y que debemos".

Conferencia de prensa de Hugo López-Gatell. Por la defensa de la 4T en la Ciudad de México https://t.co/Atz4fnD6iA — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 27, 2023

Síguenos también en Google News

Leo