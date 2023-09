¿Cuándo es el Día del Novio en 2023?

No hay plazo que no se cumpla y esta vez celebrar a tu novio será una ocasión especial, pues estamos próximos a celebrar el “Día del Novio”, sí tal cual como se lee, hay una fecha en el calendario que se ha apartado para dicho evento y lo mejor de todo es que ya no falta mucho.

Y como es costumbre en recientes tiempos las redes sociales son las que se han encargado de marcar la tendencia y crear celebraciones, este es el caso del Día del Novio, que tendrá lugar este 3 de octubre.

Fue gracias a videos, mensajes y fotografías que las personas presumieron a su pareja y detallaron lo importante y gratificante que ha sido tener una relación a su lado, así que se convirtió en la ocasión perfecta para la celebración, regalos, comidas, cenas y flores.

Día del novio Foto: Pixabay

Día del Novio en México

Es importante señalar que esta festividad en México y otros países de América Latina se conmemora este primer martes de octubre y no se debe confundir con el 8 de agosto que es cuando en Estados Unidos se hace el festejo.

Todo fue gracias a un hashtag - #nationalboryfriendday- fue en 2014 cuando se convocó a los novios a celebrar, sin embargo, la viralización llegó gasta 2016. Aunque hemos ya mencionado que no hay un origen cierto, algunos creen que nació a raíz del Día de la Novia que es el primer domingo de abril.

Así que no te extrañe ver este días todas las redes sociales llenas de fotografías de parejas, palabras de amor y agradecimiento por el tiempo y la dedicación puestas en las relaciones, desde luego que es un buen pretexto para dar regalos y detalles que hagan sentir especial a la persona amada.

No te limites y dale rienda suelta a la imaginación, festejar es una acción que se debe hacer todos los días, pero este 3 de octubre será la ocasión perfecta.