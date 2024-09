Humberto Padgett anuncia su retiro del periodismo por 'acosos y amenazas'

Tras 26 años de trayectoria profesional, Humberto Padgett anunció su retiro indefinido del periodismo debido al acoso y amenazas en su contra y hacia su familia,

A través de una breve publicación en su cuenta de X, donde actualizó su biografía a "experiodista mexicano", informó que deja el periodismo indefinidamente, un día después de que Artículo 19 denunció que el comunicador fue víctima de un asalto.

"Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte", escribió Padgett.

Humberto Pagdett anunció su retiro del periodismo. Foto: Captura de Pantalla

El pasado viernes 13 de septiembre, Artículo 19 alertó sobre el asalto a Humberto Padgett por cuatro sujetos armados, quienes "además de apuntarle con armas largas le despojaron de su vehículo, identificaciones y todo su equipo de trabajo".

¿Quién es Humberto Padgett?

Humberto Padgett León es un periodista de investigación nacido en 1975 en Toluca, capital del Estado de México.

Estudió Periodismo en la Facultad de Estudio Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y su labor periodística se centró en el crimen organizado, la corrupción y los derechos humanos en el país.

Humberto Padgett nació en Toluca, Edomex Foto: Especial

Además de ser autor de diversos reportajes, Padgett ha escrito varios libros como "La monarquía de la barbarie" o "Los muchachos perdidos" y, de acuerdo con el Centro Cultural Elena Garro, en cinco ocasiones ha obtenido el galardón del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, en México.

Además, ha ganado los premios internacionales como el de Periodismo Rey de España, de la agencia EFE; Ortega y Gasset, del diario español El País, así como el galardón Kurt Schork, de la agencia Reuters.

En el año 2007, Humberto Padgett recibió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

Entre otros, también ha sido galardonado con premios como el de la Federación Internacional de Periodistas; Iberoamericano de Periodismo Joven y ha obtenido en tres ocasiones el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.

