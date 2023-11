Huracán genera éxodo hacia y desde Acapulco

La crisis que provocó el huracán Otis en Acapulco provocó un “éxodo” de personas que buscaban salir del puerto, pero también de aquellos que querían entrar para buscar a sus familiares.

Aunque las autoridades instalaron mecanismos de apoyo inmediato para sacar a los turistas, los habitantes de la zona tuvieron el apoyo de quienes durante todo este periodo no han parado actividades e incluso han instalado corridas gratuitas: las líneas de autobuses.

“Yo soy de Acapulco, los estoy llevando a ustedes, porque sé que muchos vienen a tratar de encontrar a sus familiares, pero yo mismo no sé dónde está mi familia, yo no he parado en mi trabajo, nosotros no hemos parado”, dijo Artemio, quien conduce un autobús de pasajeros de Chilpancingo a Acapulco y cuya línea da servicio en la ruta hasta de regreso hasta la Ciudad de México.

Después del paso del huracán, Artemio explicó que empezó el caos porque no había paso, pero dijo que eso no impidió que se acercaran para sacar a la gente del puerto.

“Lo que sucede es que a los turistas luego luego los sacan, pero nosotros en realidad le damos servicio a los locales, ellos son los que se acercan a estas terminales, vienen y compran sus boletos y todos estamos en la misma desesperación, necesitamos saber de nuestra gente, aunque sí es peligroso, sobre todo con la rapiña, a mí ya me asaltaron.

De regreso de Acapulco ya no damos servicio después de las cuatro de la tarde, porque también tenemos que guarecernos por la seguridad (...) en Papagayo en las noches se pone muy peligroso, ya hay hasta balazos, porque ya todos están tratando de sobrevivir

Anónimo, Trabajador de la Línea Estrella de Oro

“Se subieron y nos tocó a todos los pasajeros, aquí en Renacimiento, por eso yo sé que todos se quieren bajar aquí, se desesperan, ya se dieron cuenta de que llevamos horas aquí parados, pero es mucho riesgo, yo les abro la puerta y aquí se suben todos al robo”, manifestó.

Explicó que diariamente son muchas las corridas que realizan las distintas líneas de autobús que dan el servicio, pero que obviamente tuvieron que suspender muchas corridas, lo que agravó la crisis.

“De regreso de Acapulco ya no damos servicio después de las cuatro de la tarde, porque también tenemos que guarecernos por la seguridad”, expresó, asustado, un trabajador de la Línea Estrella de Oro, quien no quiso compartir su nombre, pero reconoció que el Puerto se convirtió en “tierra de nadie”.

“Aquí afuera mucha gente ha empezado a acampar para esperar las salidas del día siguiente, pero aquí en Papagayo en las noches se pone muy peligroso, ya hay hasta balazos, porque ya todos están tratando de sobrevivir, por eso nosotros sí traemos y llevamos a la gente, pero restringimos los recorridos”, explicó.

Lo mismo sucede con las líneas de autobuses de Costa Line, que pertenecen a ETN, donde, además, están recibiendo apoyo de los autobuses Flecha Roja de Toluca.

“A mí me mandaron de apoyo, estamos varios compañeros de Toluca acá, no sólo de Flecha Roja, también de los ETN, somos los de Toluca, esta no es nuestra ruta, pero ante la emergencia nos enviaron, porque hay mucha gente que quiere salir, los estamos llevando de manera gratuita a Chilpancingo, a Cuernavaca y a la Ciudad de México”, comentó el señor Antonio.

“En los viajes que yo he hecho he llevado a muchos adultos mayores, una señora iba a que le hicieran diálisis, algo así, dijo, en Chilpancingo, muchas muchachas van con sus bebés y llevamos muchos perros hasta la Ciudad de México y Cuernavaca, esos se van abajo”, platicó.

“Aquí todos tenemos nuestras tragedias, por eso los que pueden se mueven para salirse del puerto, pero muchos vienen a buscar a sus familiares, porque no los han localizado, lo más sorprendente es que de aquí de Chilpancingo vienen muchos adultos mayores.

“Lo más que podemos hacer por ellos es trasladarlos, pero no deberían venir, se arriesgan mucho porque las cosas no están para que ellos estén aquí”, dijo Daniel, quien acompaña al chofer de uno de los autobuses, porque dijo que ya también es necesario que entre ellos se resguarden.

Uno de los trabajadores que participa en las reparaciones de la terminal de ETN en Papagayo, que quedó destruida, comentó que mientras ellos tratan de reconstruir la sede, los autobuses mantienen el servicio, porque ahí la gente ya sabe que están saliendo corridas “fantasma”, es decir, sin horarios fijos, pero “aquí hay ayudas para todos, porque muchos quieren que los rescaten, pero pues aquí no están las autoridades, pero sí estamos nosotros”.

Semar traslada más ayuda; envían despensas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este miércoles fueron trasladados más apoyos a Acapulco para beneficio de la gente.

La nueva ayuda consiste en mil 100 despensas donadas por la población civil, tres mil 900 despensas del programa de protección civil, 280 kilogramos de aceite, 2.5 toneladas de azúcar, 18 toneladas de insumo para cocineta, 19.5 toneladas de víveres, 300 kilogramos de insumos médicos, tres mil 450 kilogramos de limpieza y 55 mil 766.5 litros de agua embotellada.

Además, la institución comentó que instalaron plantas potabilizadoras de agua, para dar el insumo a la gente que en estos momentos lo necesita.

“Porque la Marina está cerca de ti, instalamos en diferentes puntos plantas potabilizadoras para brindarle agua potable a nuestros hermanos de Acapulco”, explicó en sus redes.