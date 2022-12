Ignacio Mier pide no entrar en disputas internas por espectaculares de Sheinbaum

Ante la división que se generó al interior de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, por quienes se adjudicaron los promocionales a favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y quienes condenaron el hecho, el coordinador Ignacio Mier pidió serenidad y no entrar en disputas internas .

Luego de que este martes, varios legisladores se declararon responsables de haber pagado para instalar los anuncios de Claudia Sheinbaum, el líder morenista pidió a sus compañeros que piensen en la unidad del partido.

"Yo lo que les hago es una invitación a mis queridas compañeras y compañeros, es que se serenen, nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, de nuestro partido" Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Incluso advirtió que algunos actos podrían perjudicar a quienes aspiran a la candidatura de Morena para buscar la Presidencia de la República en 2024, como la mandataria capitalina, y con ello, también intervenir en la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador, entonces derivado de eso, la política es emociones, pasión; a veces, la emoción gana más que la razón y lleva a este tipo de expresiones que, repito, yo conozco a mis compañeros, sé cómo actúan y cómo se desempeñan. Conozco el temperamento de ellos, pero yo sé que ellos van a serenarse" Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Reiteró que su obligación como coordinador de la bancada es mantener la estabilidad y la unidad del grupo .

Agregó que el llamado no implica que los diputados desistan de hacer reuniones en sus distritos electorales, sino a no violentar la ley y no entrar en disputas internas en este momento, porque “el próximo año se va a incrementar la temperatura”.

En tanto, Leonel Godoy dijo que la acción de los diputados derivó de una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que anteriormente pidió a Sheinbaum Pardo deslindarse de este tipo de propaganda .

DGM