Lo importante no es quién quiere sino quién puede ser competitivo: Vila

El nombre de Mauricio Vila está en la conversación política estos días por la convocatoria que concitó en su más reciente informe. Había panistas, priistas, morenistas, emecistas. Un hecho que, para muchos, ha puesto al gobernador de Yucatán unos sitios adelante en la lista de presidenciables ya no sólo de su partido, el PAN, sino de la recién configurada Alianza va por México.

En charla con La Razón, Vila se aparta de la retórica. Opta por la fluidez y la concreción, para dar el mensaje de que ha dado un paso adelante, pero no el definitivo.

“Si me preguntas si me gustaría ser Presidente, sí, sí me gustaría. A cualquier político le gustaría. Es como si le preguntaras a un futbolista si quiere jugar en el Real Madrid. Te va a decir que sí”, señala, aunque también da cuenta de que los tiempos lo llevarán a tomar una decisión final, respecto al 2024, más adelante.

El panista, por lo pronto, no varía ni un ápice el alto valor que confiere a su relación con el Presidente de la República y con actores políticos de otros partidos. Incluso, cifra los resultados de su administración en su “estilo” de trabajo, que, define, “es el trabajo en equipo”.

El mandatario, de 42 años, también habla sobre la recién conformada alianza con PRI y PRD y sobre un tema que suena cada vez más fuerte —el mecanismo de selección del abanderado— advierte: “Aquí lo más importante no es ver quién quiere sino quién puede generar este gran consenso y ser competitivo”.

¿Cuáles son los principales indicadores que hablan de que está haciendo un buen trabajo y poniendo un sello personal?

Sin duda tendríamos que hablar del tema de la seguridad: tenemos el estado más seguro del país, el que tiene la menor tasa de homicidios dolosos. De desarrollo económico: perdimos 25 mil empleos en la pandemia y ya generamos 60 mil, tenemos muchos más de los que teníamos antes. Por primera vez en el tema de empleo, Yucatán supera los 400 mil afiliados al Seguro Social, andamos en 420 mil. Y por supuesto, creo que el tema turístico, porque 2019 era el año en que más turistas habíamos recibido en nuestra historia y, en 2022, ya lo superamos. Se está ampliando el aeropuerto de la ciudad de Mérida, de una capacidad de dos millones de pasajeros a 4.7. Tenemos más rutas aéreas que antes y el producto turístico se ha diversificado a lo largo y ancho del estado, con lo cual Yucatán se está convirtiendo en uno de los principales destinos turísticos no de playa del país.

¿Por qué cree que se dan estos resultados?

Porque en Yucatán tenemos un estilo de trabajo: el de trabajar en equipo y lo hacemos con todos. Tenemos una buena relación con el Presidente de la República y el Gobierno federal; de trabajo, de coordinación y de respeto. La misma relación la tenemos con los 106 municipios, tenemos alcaldes de todos los partidos políticos. Estamos convencidos de que si trabajamos en equipo, podemos dar los mejores resultados.

El mandatario estatal conversa con Mario Navarrete, director general, y Adrian Castillo, director editorial de La Razón. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿Cuál es el problema que acomete con mayor énfasis y atención?

Más que problemas, el gran reto que tenemos en Yucatán, especialmente en Mérida, la capital, es que ésta se está volviendo una ciudad muy atractiva para vivir. Estamos teniendo un crecimiento poblacional muy importante. Entonces el tema es cómo seguimos creciendo sin perder nuestras costumbres, nuestras tradiciones y, por supuesto, la calidad de vida y la seguridad. Por eso trabajamos muy de la mano con los ayuntamientos. El de Mérida es pieza fundamental en este trabajo. Y también por eso invertimos en seguridad. En 2018, el presupuesto de seguridad fue de mil 900 millones de pesos y lo hemos aumentado 72 por ciento en cuatro años. Hoy, tenemos tres mil 400 millones.

A propósito de su relación con el Presidente y con todos los políticos, ¿su talante de no ir al conflicto es parte de su personalidad o estrategia política?

Yo creo que es un estilo que traigo desde que era presidente municipal del PAN. Me tocó un gobernador del PRI y lo que más me criticaban era que la llevara bien con él. Yo creo que es un tema de ver que si trabajamos en equipo y nos echamos la mano, seguramente les va mejor a los ciudadanos. Yo le agradezco mucho al Presidente, que siempre me ha escuchado, siempre me ha tratado con respeto. Y tenemos proyectos muy importantes que estamos aterrizando en Yucatán, como la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, la ampliación del puerto de Progreso, el Tren Maya, el nuevo sistema de transporte eléctrico… La buena relación se está traduciendo en buenos resultados y en cosas buenas para Yucatán.

De lado del PAN, ¿no hay presión o señalamiento por no confrontar?

Lo he platicado mucho en el PAN, con los liderazgos, la dirigencia, los diputados, los senadores, que esto es como un partido de futbol y cada quien tiene un papel que desempeñar, y ni todos pueden ser defensas ni todos pueden ser delanteros. Y a los gobernadores nos toca gobernar y dar resultados. Necesariamente debemos tener una relación institucional de trabajo con el Gobierno federal. Y a los diputados y al partido les toca ser oposición, por supuesto. Mi principal compromiso, y claro que agradezco al PAN haberme hecho su candidato a gobernador, es con los yucatecos. No puedo estar siguiendo cuestiones partidistas, porque mi trabajo tiene mucho que ver con el trato diario con el Gobierno federal, en temas como seguridad o muchos otros que vemos todos los días.

Con la alianza se nos hace competitivos en Coahuila y en el Estado de México (...) todavía hace falta ver cómo se van a elegir los candidatos, quiénes van a participar, pero eso es algo que se va a estar dando sobre el proceso y a nadie debe asustar que ahora las cosas no estén claras” Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán

¿Cómo ve la polarización en el país?

La polarización no deja nada bueno. Este país nos necesita a todos y todos tenemos que aportar. Necesita hoy una tercera vía y sumarnos todos. Yo reconozco que hoy se están haciendo cosas buenas, y también reconozco que en el pasado se han hecho cosas buenas y lo que tenemos que hacer es juntar esas dos visiones para construir el país del mañana. El país en el que quepamos todos y todos estemos representados.

¿Es posible esa posición con ideologías contrapuestas, planes de gobierno con claras diferencias?

Yo creo que sí se puede. Es lo que estamos haciendo en Yucatán. Es un gobierno panista, humanista, con una buena relación con el Gobierno federal, que es de izquierda, y lo tenemos con los demás partidos. La política es el arte de ponernos de acuerdo. Y hoy hace falta que hagamos mucha política para conseguir mejores condiciones para el futuro del país.

¿Cómo ve desde Yucatán al país?

El tema de seguridad, complicado. Aunque los números en el tema de homicidios se mejoraron, se sigue sintiendo una situación complicada. En el tema económico tenemos una gran oportunidad con el near-shoring, que se está aprovechando de cierta manera, pero que podemos potencializar. Definitivamente, en el tema de seguridad las policías estatales tienen que tener un papel fundamental. La creación de la Guardia Nacional es buena y por supuesto que ayuda, pero no podemos dejarle todo. En los gobiernos estatales tenemos que hacer nuestra parte desde las policías estatales. Y también creo que el diagnóstico que tiene el Presidente de la República es el correcto: en México ha habido crecimiento económico, pero ha crecido la desigualdad. Tenemos que ver cómo el crecimiento puede ser parejo y que todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante.

No aparece mucho en su discurso esa parte panista más proempresarial…

Lo que pasa es que hay muchos gobiernos, y unos han decidido que lo suyo es lo social y otros que lo suyo es lo económico. Yo creo que deben ser las dos. En Yucatán creemos que la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza es con un empleo formal, bien remunerado, pero también es una realidad que mientras esos empleos llegan a todos los rincones de Yucatán, tiene que haber apoyos sociales. Tenemos que apoyar a la gente que más lo necesita. Entonces hay que hacer las dos cosas, y así se nivela la cancha.

El gobernador Mauricio Vila, en entrevista con La Razón, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

¿Tiene interés en contender por la Presidencia de la República?

Se ha manejado esa posibilidad, y yo creo que si se habla de esa posibilidad es por el trabajo que estamos haciendo las y los yucatecos. Porque esto no es trabajo de un gobernador. Y hoy lo que hay en Yucatán son resultados: somos ejemplo en generación de empleos, en seguridad, en crecimiento económico, en cuidado del medio ambiente… Entonces, mientras en Yucatán haya resultados, seguramente mi nombre va a estar sonando. Si me preguntas si me gustaría ser Presidente, sí, sí me gustaría. A cualquier político le gustaría. Es como si le preguntaras a un futbolista si quiere jugar en el Real Madrid y te va a decir que sí. Pero también creo que hoy el principal compromiso es con los yucatecos que me dieron la oportunidad de gobernar. Y todavía tenemos muchos proyectos que queremos aterrizar. Para mí los tiempos ahorita no son los mismos que para otros. A mí sí me gustaría, para tomar una decisión, esperar los tiempos legales, que seguramente se van a dar entre mediados y finales del año.

¿Nos puede precisar más los tiempos políticos que ve para usted?

Los tiempos legales son: campañas internas de partidos para finales de noviembre, principios de diciembre y hasta el mes de enero. Seguramente la decisión se tomará un poco antes. Pero yo no me veo saliendo de Yucatán antes, si es que yo llegara a tomar esa decisión.

Hay una alianza de partidos, Va por México, ¿qué le parece?

Se da un buen primer paso. Quiero felicitar y reconocer a Marko Cortés, presidente del PAN, porque con la alianza se nos hace competitivos en Coahuila y en el Estado de México, y además, se le da al PAN la oportunidad de conducir el proceso, tanto de Ciudad de México, donde existe una gran posibilidad de ganar, como de la Presidencia de la República, reconociendo que el PAN es la segunda fuerza a nivel nacional. Entonces se sientan las bases y todavía hace falta ver cómo se van a elegir los candidatos, quiénes van a participar, pero eso es algo que se va a estar dando sobre el proceso y a nadie debe asustar que ahora las cosas no estén claras.

¿Confía en el PRI de Alejandro Moreno?

Yo confío en que hoy existe el deseo de crear un proyecto en común, que nos incluya a todos y que va más allá de las personas. Aquí de lo que estamos hablando es del futuro del país, y en ese sentido uno tiene que tener fe y confianza en que las cosas pueden ser mejores. Ya cada quien será responsable de sus actos.

Hay un tema que ya está sobre la mesa: el mecanismo para definir al candidato presidencial de la alianza.

Es parte de lo que hay que platicar. Debe haber un proceso en el que se permita que haya gente de la sociedad civil que participe, un proceso que permita que gente de otros partidos participe. Y si el método va a ser una primaria o una encuesta, es algo que se tiene que definir. Todos los métodos tienen sus bondades y sus beneficios, pero aquí lo más importante no es ver quién quiere, sino quién puede generar este gran consenso y ser competitivo.

No está Movimiento Ciudadano en la alianza...

La posición de MC ha sido muy clara de parte de sus dirigentes, pero en esto que se quiere construir no se tiene que cerrar la puerta a nadie, ni a partidos políticos ni a sociedad civil.

¿Debería integrarse?

Siempre he dicho que mientras más seamos, más posibilidades tenemos de triunfo. Pero tampoco se puede obligar a nadie. Esto debe venir de hacer política, de ponernos de acuerdo. Lo importante no es ver quién va a ser el candidato, sino qué proyecto de nación vamos a ofrecerle a la gente que esperamos que vote por nosotros.

¿Cómo convive con el tema de las corcholatas?

Cada instituto político tiene sus estrategias y yo creo que la de Morena es muy clara: empezarse a mover. Yo soy respetuoso. Y no soy yo como gobernador quien tiene que decir si esto se puede o no, si esto es legal o no, sino las autoridades electorales. Y seguramente ellos están tomando todas las previsiones y estarán respetando todas las reglamentaciones. Y si es así, es la estrategia de cada quien.