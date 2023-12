¿INAPAM entregará 18 mil pesos a adultos mayores en 2024? Esto sabemos al respecto

En estos tiempos es muy sencillo caer en fake news, tomando en cuenta que lo que se hace viral en redes sociales, no siempre termina de ser cierto. Los fraudes están a la orden del día y robar su patrimonio a los más vulnerables suele ser un modus operandi adoptado por el crimen organizado.

El uso de nombres de organismos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, no está exento de este tipo de fraudes, por lo que el propio instituto hace una advertencia en sus redes sociales, en las que pide a la gente no caigan en ninguna convocatoria que se distribuya en otros lados que no sean sus canales oficiales de comunicación.

Sobre si entregarán o no la cantidad de 18 mil pesos a los adultos mayores en el 2024, aclaran qué hay de cierto.

¿INAPAM entregará 18 mil pesos a adultos mayores en 2024?

A través de las redes sociales, circula una convocatoria laboral que utilizó el nombre del Inapam, para ofrecer trabajo a los adultos mayores en labores como el trabajo social, call center, ingeniería y auxiliar de limpieza, con sueldos de 7 mil 300 pesos; 15 mil 200 pesos; 18 mil pesos y 10 mil pesos, respectivamente.

Lo que hacen a través de este modus operandi, es pedirles a los interesados una cuota de recuperación para poder aplicar a estas vacantes y recibir estos sueldos, algo que es totalmente falso. "El Inapam no emitió ninguna convocatoria laboral. No se dejen engañar", indicaron en sus redes sociales oficiales.

Recuerda que el Inapam es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Cualquier duda que tengas no dudes en comunicarte con ellos a través de la página del Gobierno Federal, haciendo click AQUÍ.

