El incendio comenzó... y los guardias no abrieron las celdas

Un video difundido ayer permite ver que los migrantes encerrados bajo llave, tras las rejas del centro de detención de Ciudad Juárez, libraban una desesperada lucha por salir cuando se generó un incendio que la noche del lunes dejó 38 fallecidos, mientras en la escena se aprecia a agentes migratorios y de seguridad que están afuera y que no hacen nada en ese instante para abrir la puerta y liberarlos.

En el video de 32 segundos, captado por cámaras de seguridad del sitio y que fue difundido a través de redes sociales y autentificado por el propio Instituto Nacional de Migración (INM), se puede observar cómo, tras las rejas, las personas atrapadas golpean la herrería intentando salir y arrojan colchones a la parte frontal, en el momento en que se genera el fuego dentro, sin que nadie les ayude en ese momento.

En la escena aparecen frente a las rejas tres personas, dos de ellas con uniformes del INM y una más con vestimenta tipo guardia de seguridad, quienes a pesar de ver el incendio no parecen hacer algún intento por liberar a los migrantes y en instantes desaparecen del lugar, el cual en pocos segundos se llena de humo, por lo que no se aprecia si regresan.

Aunque hasta ahora no hay una versión oficial sobre lo sucedido, a partir de las investigaciones que ya se realizan, la Fiscalía del estado de Chihuahua dijo que ya cuenta con el video para ser analizado.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, inició una investigación sobre el incendio en el que perdieron la vida 38 migrantes y otros son atendidas en hospitales de la ciudad fronteriza, en condiciones de salud graves, aunque no se dijo de manera oficial cuántos son.

De acuerdo con el INM, ya se tienen identificadas 67 de las 68 personas de seis nacionalidades (uno de Colombia, uno de Ecuador, 12 de El Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 13 de Venezuela) que, de acuerdo con las autoridades, se encontraban en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se originó el siniestro.

Martín Pérez, migrante venezolano, quien estuvo en el momento de la tragedia en el centro de detención, relató a La Razón que él y su hermano llevaban 15 días en la ciudad fronteriza. Dijo que escuchó una detonación cuando comenzó el incendio, tras el cual desconoce si su hermano falleció.

En la imagen se muestra que, durante el inicio del fuego, guardias del centro migrante no se acercaron a la reja para liberar a las personas. Foto: Especial

“Los mexicanos se quejan de cómo los tratan en Estados Unidos, pero ellos nos tratan peor; llevábamos varios días en el centro ese, sin agua, sin nada, y requeríamos saber qué pasaría con nosotros; nunca iniciamos un altercado o manifestación, como se está diciendo; eso es mentira. El fuego venía de afuera, no de adentro, donde estábamos nosotros”, dijo.

El jóven comentó que su hermano menor, Jeison, viajó con él y ambos tenían el propósito de llegar a EU. Desde el momento de la tragedia, no sabe nada de él y no había quién le brindara información detallada.

“Si llegamos y preguntamos, nos tratan mal; yo no sé si se llevaron a mi hermano a un albergue o está en el tráiler. Vi que subieron a los que quedaron quemados en un tráiler grande”, comentó.

A pesar de su testimonio, Martín Pérez no aparece en la lista que, según el INM, estaban en el centro de detención, aunque sí aparece Jeison como una de las personas hospitalizadas, pero identificada con los apellidos Catari Rivas.

Extranjeros irregulares que protestaban ayer afuera de la estancia en Ciudad Juárez denunciaron que no a todos les han dado respuesta o reportes de sus familiares, y es que en dicho centro sólo eran retenidos varones y muchos de ellos eran esperados afuera por mujeres y niños.

Otro de los rostros de la tragedia es el de Sammy Ortega, mujer de origen guatemalteco, quien a través de una videollamada, con el rostro entristecido, imploró a las autoridades saber sobre su hermano, uno de los migrantes que estaban dentro de las instalaciones del INM siniestradas la noche del lunes.

“Pregunté por mi hermano y no me dan razón de él. No me dicen si está vivo o está muerto; yo viajaba con él. Dicen que casi todos los guatemaltecos están muertos; algunos eran amigos, nos volvimos amigos de tanto caminar, yo no sé qué razón darle a mi mamá; pusieron unas listas, pero él no está”, comentó la joven de 27 años, quien llegó junto con su familiar hace 15 días a Ciudad Juárez luego de una travesía de varios meses.

Explicó, sin precisar cuándo, que varios migrantes fueron detenidos, entre ellos su hermano, de nombre José, de 31 años, cuando se encontraban en un crucero de la ciudad pidiendo comida.

Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo llevaban en el centro de detención los 68 hombres que se encontraban en el momento del incendio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó, en torno al artículo 111 de la Ley de Migración, la reducción de los periodos máximos de detención en estaciones migratorias, y de 60 días hábiles se bajó a sólo 36 horas como tope, después de lo cual los migrantes deben ser puestos en libertad para tener un proceso migratorio.

Sammy dijo que, tras ser trasladados a las instalaciones del INM, sólo su hermano y su primo Einer García se quedaron retenidos y le indicaron que a ellos los regresarían al sur de México.

“Me dijeron: ‘tú ve qué hacer; a estos los vamos a regresar mañana (martes) a su pueblo’. Nos trataban mal; una señora hasta me dijo riéndose que me fuera a bañar”, relató.

La joven expuso que la mujer, quien asegura era trabajadora de Migración, le dijo de manera burlona que trabajara en Ciudad Juárez, que había trabajos “fáciles”.

“Me dijo: ‘ya deja ahí a tu hermano’, pero nosotros venimos decididos a llegar a Estados Unidos, no aquí en México. Yo me fui para la plaza, luego supe esto del incendio y me fui corriendo para ver. Ahora, sin mi hermano, ya no sé qué hacer, sólo me queda pedir a Dios que aparezca”, confesó la mujer.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, indicó que los cuerpos de los migrantes que fallecieron estarán resguardados hasta el próximo jueves, “para que el Servicio Médico Forense pueda seguir trabajando en la identificación de los mismos y se realicen las investigaciones correspondientes”.

Agregó que, incluso, se tuvieron que rentar tráileres de refrigeración, con el fin de evitar la descomposición de los cuerpos de los migrantes que perdieron la vida.

Ayer por la noche el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez indicó que se encontraba a su máxima capacidad, luego de la muerte de los 38 migrantes en la estación provisional del INM.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recalcó que la situación ocurrió dentro de un centro del INM, por lo que es el instituto el que tiene al cuidado y resguardo a las personas acaecidas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como autoridades del estado y del municipio, apoyan las diligencias y las instalaciones que se encuentran en el Puente Internacional Lerdo de Ciudad Juárez.