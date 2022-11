Incidencia delictiva en Jalisco baja 24%: Enrique Alfaro; agradece apoyo de las Fuerzas Armadas

Durante los primeros cuatro años del actual gobierno en Jalisco, la tasa de incidencia delictiva ha disminuido 24.4 por ciento, informó el gobernador Enrique Alfaro.

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso local, Enrique Alfaro Ramírez subrayó que alcanzar la baja de los delitos que se cometen en la entidad es uno de los logros más importantes de su gobierno.

Con base en datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población, el mandatario emecista detalló que mientras en 2018 la tasa de incidencia delictiva era de dos mil 6.8 por cada cien mil habitantes , en 2022 se ha ubicado en mil 516.4, con lo que Jalisco pasó del lugar 12 al 19, por debajo de la media nacional.

"Más allá del jaloneo político, hemos contado, para lograr este propósito, con el apoyo incondicional de instituciones a las que respetamos y valoramos: el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Gracias por todo su apoyo, gracias por su confianza, porque se dice fácil; habrá quien lo pueda decir fácil y yo sé que hay a quién no le puede o no le es fácil aceptar que a Jalisco le vaya bien. A mí me da gusto que Jalisco le vaya bien"