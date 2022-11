Simpatizantes arropan a Marcelo Ebrard en Coyoacán; "vamos a ganar la encuesta", dice

Al grito de "¡presidente, presidente!", simpatizantes mostraron su apoyo al canciller Marcelo Ebrard, quien aseguró que ganará la encuesta de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante el foro “Ciudad modelo con visión de futuro” realizado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, comentó que la encuesta será abierta porque Morena busca "que la gente determine, escoja, resuelva".

Al exponer sus motivos para participar en el proceso, el secretario de Relaciones Exteriores recordó su trayectoria política e insistió en el respaldo al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, Ebrard se dijo "leal al movimiento" porque, después de 23 años de lucha "¿qué otro proyecto voy a seguir?".

"Me preguntó un compañero: '¿tú vas a seguir la Cuarta Transformación?'. Si yo he militado en este movimiento desde 1999 hasta 2022, ¿cómo me sigues preguntando eso después de 23 años que nos hemos partido 'la m', si hemos estado en todo?"